Miss Claudia Ruggeri di Avanti un altro è la cognata di Paolo Bonolis: ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli

Forse non tutti lo sanno ma Claudia Ruggeri è la cognata di Paolo Bonolis. La verace soubrette, protagonista di Avanti un altro (prima nei panni della Poliziotta poi in quelli di Miss Claudia) è legata da tempo a Marco, il fratello di Sonia Bruganelli (che è la seconda moglie del conduttore Mediaset). In più di un’occasione, però, Claudia ha rimarcato di non aver ricevuto alcuna raccomandazione da parte del famoso cognato. Anche perché la Ruggeri – nata e cresciuta a Roma – lavorava in tv ben prima di conoscere Marco, che invece non fa parte del mondo dello spettacolo ma è impegnato dietro le quinte.

Claudia Ruggeri ha conosciuto il marito Marco dietro le quinte di un programma tv

Dopo gli esordi come modella Claudia Ruggeri ha iniziato a lavorare in tv. Non aveva neppure 20 anni quando è stata scelta come valletta a Domenica In, in una delle edizioni condotte da Paolo Bonolis. In quel periodo, dietro le quinte dello show, ha conosciuto Marco, fratello di Sonia Bruganelli (che con la sua società di produzione lavora a stretto contatto con il marito). “Avevo 19 anni ed ero fidanzata con un ragazzo gelosissimo. Non sopportava che facessi televisione e mi ha lasciata di punto in bianco. Una domenica, dietro le quinte di Domenica in, mi sono messa a piangere. Un giovane mi si è avvicinato dicendomi: “Chi fa piangere una ragazza così bella?”. Così ho incontrato Marco, il mio attuale marito”, ha ricordato Claudia in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

In che rapporti sono le cognate Sonia Bruganelli e Claudia Ruggeri

“Come sono stata accolta in famiglia? All’inizio ero intimorita, mi sentivo in imbarazzo. Ma il ghiaccio si è rotto subito. Sonia è come una sorella per me. E Paolo è una persona straordinaria, divertentissima. Siamo una grande famiglia: i miei parenti e quelli di Sonia si conoscono, passiamo le feste e andiamo in vacanza insieme”, ha confidato Claudia Ruggeri, che in tv e sui social network non nasconde mai la propria sensualità. Ma il marito non è geloso? “No, mi conosce bene. Anche se esibisco la mia fisicità e metto abiti sensuali sa che è un gioco e fa parte della trasmissione. Ma quando si spengono le luci sono un’altra Claudia”, ha assicurato la Ruggeri.

Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli sono sposati dal 2016

Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli – che lavora nella società di produzione della sorella – sono sposati dal 2016. Al momento la coppia non ha figli.