Ascolti Grande Fratello 2018: ieri sera la terza puntata vista da 4,7 milioni di spettatori

Boom di ascolti per la terza puntata di Grande Fratello 2018. Lunedì 30 aprile, in prima serata su Canale5, il nuovo appuntamento col reality condotto da Barbara D’Urso è stato visto da una media di 4 milioni 766 mila telespettatori pari al 27,2% di share. Questo il commento della conduttrice: “Numeri che al GF non si vedevano dalla finale di 7 anni fa! Picchi di oltre il 40% di share e di quasi 6 milioni di spettatori! Grazie!“. Il dato arriva dopo che le prime due puntate hanno ottenuto rispettivamente il 22,6% (per il primo appuntamento) ed il 20,95% (per il secondo). Ieri la diretta del reality è iniziata alle ore 21.36 ed è terminata all’1.25. Tra le altre cose, in trasmissione c’è anche stata la squalifica di Baye Dame. Il concorrente è stato espulso dal programma in quanto accusato di “bullismo” per aver aggredito verbalmente Aida Nizar. Anche Aida è stata “punita”. La Nizar è andata direttamente in nomination per aver pronunciato frasi discutibili all’interno della Casa.

Ascolti tv lunedì 30 aprile 2018: Il Commissario Montalbano al 25,2% di share

La terza puntata di Grande Fratello 15 “vola” in ascolti, ma a vincere la prima serata di lunedì 30 aprile 2018 è stato Il Commissario Montalbano. Ieri sera, su Rai1, l’episodio “Il giro di boa” ha incollato davanti al piccolo schermo 6 milioni 54 mila spettatori medi con il 25,2% di share. La puntata, trasmessa in replica dalla RAI, è andata in onda dalle ore 21.30 circa alle 23.17. A seguire, Che fuori tempo che fa ha ottenuto un seguito pari a una media di 1 milione 819 mila spettatori con il 12% di share. Prima di Montalbano, a guardare Soliti Ignoti – Il ritorno sono stati 4 milioni 732 mila s.m pari al 19,5%. Per Striscia la notizia su Canale5 si è registrato il 20,8% con 5 milioni 14 mila s.m.

Ascolti tv preserale 30 aprile 2018: Caduta Libera in crescita (20,6%)

Infine, da segnalare sono anche i dati d’ascolto di Caduta Libera. Anche ieri, lunedì 30 aprile 2018, il preserale di Canale5 ha superato il 20% di share (per la precisione: 20,6%) con una media di telespettatori di 3 milioni 296 mila. Su Rai1 L’Eredità ha fatto registrare il 25,1% con 4 milioni 161 mila spettatori medi.