Ascolti Domenica Live di ieri, 18 marzo 2018: lo show di Barbara D’Urso segna il 19% di share

Chi ha registrato ascolti record nella giornata tv di ieri, domenica 18 marzo 2018? Quasi tutti i programmi in prima serata hanno retto, ma ad incuriosire sono ancora una volta i dati Auditel relativi al pomeriggio: quelli di Domenica Live, il programma di Canale5 condotto da Barbara D’Urso, messi a confronto con quelli di Domenica In, la trasmissione di Rai1 presentata da Cristina Parodi. Più nel dettaglio, la trasmissione di Mediaset ha registrato ascolti pari a 2.490.000 di telespettatori (13,4% di share) nell’anteprima, 2.829.000 (15,8%) nel segmento Attualità, 3.173.000 spettatori (17,8%) con le Storie, 3.383.000 spettatori (18.9%) nella prima parte, 3.202.000 spettatori (17,5%) nella seconda ed, infine, 2.677.000 spettatori (14.3%) con lo spazio finale de l’Ultima Sorpresa. Lo show pomeridiano di RaiUno, invece, si è dovuto accontentare di un seguito di 2.087.000 telespettatori (11,5% di share) nella prima parte, scesi a 1.703.000 telespettatori (9,7%) nella seconda, terminata alle ore 16.25 per dare la linea a due nuovi episodi di E’ arrivata la felicità, la fiction di Rai1 che dal prime time è stata ricollocata nel palinsesto festivo della rete (1,4 milioni; 7-8% di share).

I principali ascolti TV della prima serata di ieri, domenica 18 marzo: Storie Maledette registra l’8,1% di share

Per quanto riguarda gli ascolti della prima serata di domenica 18 marzo 2018, per Fabio Fazio il suo Che tempo che fa – che ieri sera ha ospitato Laura Pausini – ha ottenuto più di quattro milioni di telespettatori pari al 15,5% di share (il Tavolo è sceso a quota 2,5 milioni ed il 13,5%). Ieri sera, però, in prime time è stata trasmessa anche una nuova puntata di Furore su Canale5, de Le Iene Show su Italia1 e di Storie Maledette su Rai3. La fiction ed il programma di Mediaset hanno portato a casa un risultato Auditel pari rispettivamente a 2,48 milioni di telespettatori (10% di share) e 2,2 milioni (10,9%), mentre la seconda ed ultima parte dell’intervista di Franca Leosini a Sabrina Misseri e Cosima Serrano è stata vista da 1,8 milioni (8,1%). Per La7, invece, a seguire il talk show Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti sono stati 1.357.000 telespettatori pari al 6,5% di share.