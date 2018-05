Ascolti tv 27 maggio 2018: vince Amici, testa a testa tra Fazio e Giletti

Ascolti tv 27 maggio 2018: ieri sera Amici Serale visto da 3,8 milioni di spettatori

Amici va in onda di domenica e questi sono i risultati. Secondo gli ascolti tv del 27 maggio 2018, ieri sera a seguire l’ottava puntata serale sono stati in media 3 milioni 811 mila telespettatori, pari al 20,2%. Il picco di share c’è stato alle ore 24.32 col 27,27%. Il picco di ascolto si è registrato alle ore 22.23 con 4 milioni 796 mila s.m. Ieri il programma di Canale5 ha dovuto vedersela con Che tempo che fa. A guardare la trasmissione di Rai1 sono stati 3 milioni 289 mila telespettatori medi, con 14,3%. Che tempo che fa – Il tavolo ha invece incuriosito 1 milione 759 mila s.m (11,8%). Una serata, quella di ieri, caratterizzata anche dal racconto della crisi di governo. Su La7 Non è l’arena con Giletti ha raggiunto 2 milioni 485 mila s.m (13,5%). A scendere per share e valori assoluti troviamo anche il Gran Premio di Formula 1 su Tv8 (6,1%; 1 milione 430 mila s.m), Ncis su Rai2 (5,5%; 1 milione 199 mila s.m), Asterix alle Olimpiadi su Italia1 (4,3%; 946 mila s.m), Un giorno in pretura su Rai3 (3,2%; 712 mila s.m) e Speciale Tg4 su Rete4 (2,8%; 629 mila s.m).

Non è l’Arena batte Che tempo che fa? Gli ascolti di domenica 27 maggio 2018

A vincere la “sfida” degli ascolti tv di domenica 27 maggio 2018 è Amici Serale. Ma la “sorpresa” è anche Giletti. Sembra che in sovrapposizione, dalle ore 20.51 alle 24.31, Non è l’arena abbia superato Che tempo che fa: 2 milioni 680 mila s.m e il 13,66% di share per il talk di La7, 2 milioni 637 mila s.m ed il 13,45% per il programma di Rai1.

Domenica In e Domenica Live: i dati delle ultime puntate

Nel pomeriggio sono andate in onda anche le ultime puntate di Domenica In e Domenica Live. Secondo i dati più recenti, il programma di Rai1 ha chiuso con 1 milione 929 mila s.m (13% nella prima parte) e 1 milione 264 mila s.m (9,3% nella seconda parte). La trasmissione di Canale5, invece, ha fatto registrare 2 milioni 457 mila s.m (19,6% dalle 16.56 alle 17,55) e 2 milioni 508 mila s.m (19,9% dalle 18 alle 18.30).