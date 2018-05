Arrow, Paul Blackthorne lascia la serie: addio a Quentin Lance

Quentin Lance lascia Arrow: l’annuncio dell’attore Paul Blackthorne

Grossa novità per i fan di Arrow. Quentin Lance non apparirà nella settima stagione del telefilm, già confermata dalla CW. L’attore Paul Blackthorne, presente fin dalla prima puntata, ha deciso di lasciare la serie. L’addio al personaggio avverrà nell’ultima puntata della stagione in corso, prevista in America per il prossimo 17 maggio. A farlo sapere è il sempre informato Tv Line. Al momento sono sconosciuti i morivi che hanno portato Blackthorne a mollare il telefilm che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. C’è forse la volontà di dedicarsi ad altro? Questo è il secondo addio registrato in Arrow nell’ultimo periodo: qualche settimana fa Willa Holand, l’interprete di Thea, ha comunicato il suo abbandono dopo tanti anni in quel di Star City.

Paul Blackthorne e Willa Holland hanno lasciato Arrow

Dunque, in Arrow 7 non vedremo come personaggi regolari Quentin Lance e Thea Queen. Non si escludono ritorni occasionali, ma dalla prossima stagione i due attori non faranno più parte del cast regolare della serie tv prodotta dal CW. Per due addii, c’è anche un gradito ritorno: Colton Haynes tornerà il prossimo anno ad indossare i panni di Roy Harper-Arsenal. Non è ancora chiaro come il giovane tornerà senza la sua amata Thea, con la quale si è riconciliato proprio durante la sesta stagione di Arrow.

Arrow finale, parla Stephen Amell: “Sarà senza precedenti”

Intanto Stephen Amell ha assicurato che la sesta stagione di Arrow finirà col botto, con un finale senza precedenti, che avrà delle ripercussioni su Oliver Queen e tutti gli altri personaggi. Un risvolto che cambierà molte cose in vista della settima stagione, in partenza il prossimo autunno.