Anticipazioni Una Vita: Teresa sposa Fernando vestita a lutto

Anticipazione Una Vita: Teresa sposa Fernando, ma le nozze sembrano un funerale

Nelle prossime puntate di Una Vita, la nostra Teresa sposa Fernando, ma vestita a lutto. I telespettatori assisteranno a un matrimonio molto triste e pieno di incertezze. La Sierra non si mostra per nulla felice di convolare a nozze con l’azionista. Ma perché sceglie di indossare un abito nero anziché il classico vestito bianco? Dalle anticipazioni sappiamo che la maestrina crede che Mauro sia morto. Teresa vive un periodo di profonda tristezza e non riesce di certo a essere felice durante le nozze, sapendo che il suo grande amore ha perso la vita sui binari. Infatti, come vi abbiamo anticipato, Cayetana è disposta a tutto pur di sbarazzarsi del nuovo commissario di Acacias, tanto che si affida a Elena Perez per eliminarlo definitivamente. Tutti in paese sanno che qualcuno ha perso la vita sui binari ed ecco che Del Valle e Felipe trovano i documenti del loro amico proprio vicino al corpo dell’uomo che è stato schiacciato dal treno. Questo manda Teresa in crisi.

Una Vita anticipazioni: ad Acacias tutti sono certi della morte di Mauro, il dolore di Teresa

Tirso consiglia Teresa di sposare comunque Fernando, ma di farlo vestita a lutto. Ebbene le loro nozze sembrano un vero e proprio funerale vista l’espressione che tiene durante l’evento la Sierra. Un dolore molto grande devasta tutto il suo cuore. Ed essendo certa che Mauro sia morto, decide comunque di diventare la moglie di Fernando. Alle nozze prendono parte pochi testimoni, tra cui ovviamente Cayetana. Tutto ciò che sta accadendo a Teresa dipende proprio dal folle piano che ha in mente la dark lady di Acacias. La vedova di German ha come scopo quello di far provare i suoi stessi dolori alla Sierra.

Anticipazioni Una Vita: Teresa non si concede a Fernando

Non mancano i colpi di scena neanche in questa parte della soap. Infatti, Teresa non riesce a concedersi a Fernando. I due, dunque, non trascorrono insieme la prima notte di nozze. Ed ecco che, anche in questo caso, entra nuovamente in scena la follia di Cayetana. La dark lady decide di consolare lei stessa Fernando, tradendo Teresa.