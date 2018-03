Una Vita anticipazioni: Rosina e Liberto si sposano in gran segreto

Oggi vi regaliamo una nuova e succulenta anticipazione di Una Vita. Ad Acacias 38 i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. La storia d’amore tra Rosina e Liberto continua ad incuriosire i fan della soap opera spagnola. I due hanno deciso di dividersi per il bene dei loro cari, ma la passione non sembra essere ancora svanita. Nonostante lei venga corteggiata da Arturo e lui stia provando ad uscire e conoscere Elviera Valverde, la madre di Leonor e il nipote di Susana non sembrano pronti a dirsi addio. Le cose stanno per cambiare e ciò che accadrà lascerà tutti i fan a bocca aperta. Tra non molto tempo ci assisteremo ad un duello tra il colonnello Valverde e Liberto.

Anticipazione Una Vita: Rosina e Liberto vanno via da Acacias 38 e si sposano

Arturo sfida Liberto a duello dopo aver visto un bacio tra il giovane e Rosina. Valverde è infatti convinto che il ragazzo abbia disonorato sua figlia Elvira baciando un’altra donna. In ogni caso, prima ancora che scoppi il caos, la figlia del colonnello arriva a salvare la vita del nipote di Donna Susana. La dolce fanciulla rivela a suo padre di essere innamorata di Simon e di non avere alcun interesse nei confronti di Liberto. A seguito di questo sconvolgente colpo di scena, Rosina e il suo amante vengono invitati a lasciare Acacias 38 per un po’ di tempo, per far sì che le acque si calmino.

Anticipazioni Una Vita: il matrimonio di Rosina e Liberto lontano da Acacias 38

Rosina e Liberto si mettono in viaggio e spariscono dalla circolazione per diverso tempo. Al loro ritorno, la coppia da a Donna Susana una sconvolgente notizia. I due si sono sposati mentre erano in vacanza e mostrano a tutti le fedi acquistate. Inutile dire che tale notizia lascia senza parole la storica sarta di Una Vita che non riesce a credere a ciò che sente.