Anticipazioni Una Vita: il ritorno di Pablo, l’ira di Rosina sul genero

Anticipazione Una Vita: Pablo torna ad Acacias senza Leonor e Rosina lo affronta duramente

Le anticipazioni di Una Vita annunciano il ritorno di Pablo. Finalmente il Blasco torna ad Acacias, dopo aver ottenuto l’indulto grazie all’intervento di Felipe. Non appena il figlio di Guadalupe giunge nel piccolo paesino spagnolo, tutti gli abitanti sono contenti di riabbracciarlo. Il suo sguardo appare subito triste e rammaricato. Infatti, Pablo rivela a Rosina di non avere più notizie di Leonor. La giovane scrittrice risulta scomparsa e nessuno ha idea di dove si possa trovare. Il suo ritorno non viene per nulla apprezzato dalla vedova di Maximiliano, vista l’assenza della figlia. La donna rimprovera duramente il genero, accusandolo di aver abbandonato Leonor durante loro fuga dalla Spagna. La guardia civile inizia a effettuare le dovute ricerche per riportare a casa la giovane scrittrice, ma Rosina fa in modo che Pablo non si unisca al gruppo. Infatti, la moglie di Liberto è convinta del fatto che il Blasco sia responsabile della scomparsa della figlia. Ma che fine ha fatto Leonor?

Una Vita anticipazioni: Pablo non ha più alcuna notizia di Leonor

Sappiamo che Pablo e Leonor si sono divisi durante la loro fuga. Scendendo nel dettaglio, per chi non ricordasse quanto accaduto, la coppia voleva abbandonare la Spagna, poiché il Blasco era stato accusato della morte di Guadalupe. La giovane scrittrice aveva subito pensato che fosse bene separarsi per non essere scoperti dalle forze dell’ordine, che li stavano cercando. Pablo aveva accettato. I due coniugi avrebbero dovuto incontrarsi al porto, per poi prendere la prima nave per fuggire. Quando torna ad Acacias, il figlio di Guadalupe confessa di aver perso le tracce della sua amata e di non averla mai incontrata nel luogo deciso da entrambi.

Anticipazioni Una Vita: Rosina accusa duramente Pablo

Ora Rosina non riesce a darsi pace, poiché Pablo fa ritorno senza sua figlia. La donna se la prende duramente con il Blasco, che verrà ritenuto da lei responsabile nel caso in cui fosse accaduto qualcosa a Leonor. Ma vi riveliamo che dalle anticipazioni sappiamo che la giovane scrittrice fa ritorno ad Acacias, ma qualcosa in lei sembra essere inevitabilmente cambiato.