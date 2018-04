Anticipazioni Una Vita dal 9 al 14 aprile: Teresa lascia Mauro

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Teresa chiude con Mauro, Celia bacia Cruz

Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, Teresa va a casa di Mauro e trova Sara con i capelli scomposti, che cerca di essere disinvolta. Da qui aumentano i dubbi nella maestrina di Acacias 38 sulla sincerità dell’ispettore. San Emeterio cerca, però, di rassicurarla rivelandole di aver scelto di ospitare Sara solo per darle protezione dopo quanto accaduto con Zenon. Ma Mauro non riesce a ricordare nulla di quanto accaduto la notte prima. In particolare, l’ispettore inizia a temere che sia successo qualcosa con la giovane e ne parla con Felipe. Intanto, Celia per evitare che la polizia riconosca Cruz bacia quest’ultimo. Dopo di che, l’uomo è costretto a fuggire. Huertas confida all’avvocato di aver visto la moglie con un altro uomo ai Giardini del Principe. L’Alvarez Hermoso non riesce a trattenere la sua rabbia e chiede a Celia se ha un amante, ma lei sceglie di non rispondere. Mentre Zenon e Fernando decidono di presentarsi in commissariato, Martin scopre che Servante ha nascosto alcuni attrezzi per fargli fare brutta figura.

Una Vita anticipazioni: Simon capisce che Susana è la donna che sta cercando

Fernando accusa Mauro di avere una relazione con Sara e di essere stato lui a picchiarla. Simon ed Elvira stanno per baciarsi, ma vengono bloccati da Liberto che rivela alla ragazza che suo padre la sta cercando. Cruz chiede a Celia di procurargli dei documenti falsi per permettergli di fuggire. La moglie di Felipe accetta subito di aiutarlo. L’avvocato regala alla moglie delle rose e le propone di fare un viaggio insieme a Cadice. Ma Celia rifiuta ammettendo che niente potrebbe mai riuscire a risanare il loro matrimonio. Felipe è distrutto per la situazione, vede Huertas e la segue. Intanto, Simon va alla sartoria e nota che Susana tiene un’immaginetta uguale a quella che possiede lui. Dunque, comprende che è lei la donna che sta cercando. Sara mette della droga nel cibo di Mauro, il quale si risveglia il mattino seguente quando arriva Teresa. Quest’ultima nota la giovane uscire dalla stanza dell’ispettore e comprende che tra loro è accaduto qualcosa. Pertanto, schiaffeggia Mauro e se ne va.

Anticipazioni Una Vita: Arturo e Rosina si fidanzano

Mauro è molto arrabbiato con Sara, a cui chiede di rivelargli tutta quanta la verità. Ma la giovane continua a mentire e viene cacciata dall’abitazione. Cayetana consola Teresa che è a pezzi e le propone di andare a fare una vacanza al mare. Elvira prende coraggio e confessa al padre di aver chiuso il fidanzamento con Liberto, ma l’uomo non prende bene la notizia e le ordina di tornare insieme al giovane oppure verrà chiusa in convento. Rosina cerca di far ragionare Arturo, ma ormai sembra essere deciso a procedere così con la figlia. Dopo di che, il colonnello chiede alla Hidalgo di avere una relazione ufficiale e lei accetta, mentre Liberto appare dispiaciuto.