Anticipazioni Una Vita dal 3 al 6 aprile: Celia viene rapita

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Celia catturata da un uomo misterioso, Teresa si allontana da Fernando

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Celia vuole aiutare a tutti i costi Cruz e il fratello e così recupera dei gioielli in casa, li mette in borsa ed esce. La donna si ritrova a dover affrontare sia le numerose domande di Trini che l’opposizione di Felipe. Ma dopo poco che esce di casa viene catturata da un uomo mascherato, che la aggredisce e la porta via con sé. Intanto, Sara rivela a Mauro di essere stata lei a rubare il fascicolo di Cayetana in casa sua, su ordine di Zenon. Inoltre gli confessa di averlo consegnato a Fernando. A questo punto, San Emeterio cerca spiegazioni a Teresa e le consiglia di non fidarsi del legale. Nel frattempo, Zenon trova nella cappella vicino la chiesa un sacchetto lasciato con dentro una somma di denaro da parte di Cayetana. Ma Mauro riesce a trovarlo grazie all’aiuto di Victor e lo insegue per metterlo in arresto. Zenon, però, riesce a fuggire. La vedova di German racconta poi a Teresa di aver fatto un brutto sogno, in cui Fernando la uccideva. Proprio quel giorno, la Sierra ha una forte discussione con l’uomo e decide di allontanarsi da lui.

Una Vita anticipazioni: Elvira si nasconde in soffitta, Liberto scopre la verità

Mauro decide di offrire ospitalità per la notte a Sara. Ma lei gli versa un liquido nel vino di nascosto. Il mattino dopo, l’ispettore si risveglia quasi senza vestiti sul divano, ma non riesce a comprendere cosa sia accaduto davvero. Elvira si nasconde in soffitta e Lolita la aiuta a non farsi trovare da Arturo. Liberto sente poi la domestica parlare di quanto accaduto con Casilda e chiede a Elvira cosa sta accadendo tra lei e Simon. La giovane Valverde sceglie di non raccontargli la verità. Il colonnello continua a corteggiare Rosina a cui fa un regalo poiché lo sta aiutando in casa. Ma non solo: Arturo la invita all’opera. Finalmente Liberto riesce a scoprire cosa prova Elvira per Simon e insieme decidono di chiudere la loro finta frequentazione. Ma il colonnello Valverde potrebbe non prendere bene questa notizia, in quanto avrebbe voluto vedere la figlia insieme a Liberto e non con Simon. Per quest’ultimo la giovane prova ormai un forte sentimento.

Anticipazioni Una Vita: Felipe scopre che Celia si vede con un altro uomo

L’uomo misterioso che ha rapito Celia è in realtà Cruz, il quale su insistenza accetta il denaro per fuggire. Intanto, Felipe vorrebbe regalarle un mazzo di fiori ma quando non la trova a casa si arrabbia e inizia a sospettare che ci sia un amante. Ormai Celia sembra essersi innamorata di Cruz.