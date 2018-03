Anticipazioni spagnole Il Segreto: arriva Irene, un nuovo amore per Severo

Il Segreto anticipazioni spagnole: Severo ritrova Carmelito grazie all’arrivo di Irene

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Severo conosce Irene e riabbraccia finalmente il piccolo Carmelito. Facendo il punto della situazione, il bambino viene rapito da Venancia, l’ex suocera di Candela. Quest’ultima tentando di salvarlo perde la vita. Il Santacruz resta solo e fa una promessa alla sua defunta amata, ovvero che riuscirà a ritrovare Carmelito. Infatti, il piccolo risulta scomparso. L’unica che sa dove si trova è Venancia, che però muore prima di rivelare la verità. Improvvisamente giunge a Puente Viejo una giornalista, Irene. La donna appare insieme ad un bambino e Severo inizia subito ad avere dei dubbi, riconoscendo nel piccolo suo figlio. Ma la nuova arrivata afferma che il bambino è il suo. Carmelo aiuto il Santacruz ad indagare su questa misteriosa Irene. Ma le indagini non portano a niente di concreto. Ed ecco che ai telespettatori risulta tutto più chiaro quando la donna si ritrova sola nella sua casa a osservare una foto di Carmelito, la stessa che possiede Severo.

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: la vera storia di Irene

Non ci sono dubbi, dopo la morte di Candela, Severo riesce finalmente a trovare il suo Carmelito, ma ancora non ne è convinto. Intanto, con Irene il Santacruz sente di avere molte cose in comune. Tra i due nasce subito una certa complicità. La donna, in realtà, sta indagando su quanto è accaduto al bambino, poiché neanche lei conosce la sua vera identità. Intanto, Severo rivela a Don Anselmo di non voler più continuare a vivere, poiché non è riuscito a mantenere la promessa fatta a Candela. Ed ecco che Irene confessa al Santacruz che il bambino non è il suo, ma l’ha adottato in un convento. La donna continua con il suo racconto, affermando che un tempo anche lei aveva un figlio, che purtroppo è morto. Severo è felicissimo di riabbracciare il figlio, ma non riesce a non pensare al dolore che ha dovuto affrontare Irene.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Irene va a vivere con Severo e Carmelito

Ormai Irene pensa di aver sistemato la situazione e di non avere più alcun motivo per restare a Puente Viejo. Pertanto, la donna parte e se ne va. Ma Severo nota subito che il piccolo Carmelito ha bisogno di Irene, poiché ha vissuto gli ultimi mesi insieme a lei. Il Santacruz ne parla con Don Anselmo, il quale chiama subito la donna e le chiede di tornare per prendersi cura del bambino. Irene accetta e scegli di vivere insieme a Severo e a Carmelito. Ma ci tiene subito a precisare di non voler essere la moglie del Santacruz e di poter essere solo una madre per il piccolo, siccome si sono legati molto. Però dalle anticipazioni sappiamo già che tra i due sta per nascere una bella storia d’amore.