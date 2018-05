Anticipazioni Il Segreto dal 21 al 26 maggio: la folle proposta di Francisca

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca e la folle proposta a Saul, Raimundo preoccupato

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che, durante la prossima settimana, Saul si sente in colpa per quanto accaduto a Donna Francisca. Quest’ultima in ospedale chiede di parlare con il protetto, al fine di metterlo di fronte a una folle scelta. Intanto, Julieta è in pensiero per il suo amato e non riesce a comprendere il motivo della sua assenza. I due poi si incontrano e iniziano a litigare nella piazza di Puente Viejo. Saul è di fronte a un bivio, non sa se seguire il suo cuore o se assecondare le pretese di Donna Francisca. Davanti a tutti, Julieta e l’Ortega rompono la loro relazione davanti a Dolores. Quest’ultima non perde tempo e inizia a sparlare della coppia. La padrona dell’emporio chiede poi spiegazioni a Julieta, ma poi chiude il negozio per piangere per Pedro. Prudencio, intanto, vorrebbe informare Donna Francisca delle ultime mosse di Carmelo. Raimundo, però, gli vieta di parlare dei quanto sta accadendo. Il comportamento dell’Ortega inizia a insospettire l’Ulloa. Su richiesta di Adela, Julieta chiede ai braccianti che operano nei campi di Donna Francisca di mandare le loro mogli a lezione. Infine, Saul sorprende il fratello a casa della Uriarte.

Il Segreto anticipazioni: Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo, Candela vuole lasciare Puente Viejo

Carmelo, segue il consiglio di Severo, e chiede ad Adela di sposarlo. Il Santacruz, nel frattempo, sta nascondendo qualcosa a Candela. Dopo essere stato messo alle strette dalla moglie, l’uomo decide di svelarle una sorpresa. La dolce pasticcera non apprezza il gesto del marito e gli rivela che ormai insieme non sono più felici come un tempo. Adela non accetta la proposta di matrimonio di Carmelo, il quale non riesce a comprenderne il motivo. In realtà, la maestra crede che il suo amato le abbia fatto la proposta solo per convenienza. Ma poi ci ripensa. Candela confessa a Emilia di voler andar via da Puente Viejo. La pasticcera appare esasperata di fronte alla sete di vendetta di Severo nei confronti della Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto: Aquilino messo alle strette da Adela e Gracia

Adela e Gracia rivelano ad Aquilino di avere in gestione la parte di Hernando del Los Manantiales. Le due donne mostrano al Benegas il documento che conferma le loro parole. L’uomo non vuole cedere alle minacce della compagna di Carmelo, la quale festeggia con i suoi cari. Hipolito e Onesimo cercano di recuperare la rana persa alla Villa. I due vorrebbero convincere Don Berengario a fare un esorcismo per recuperare l’animaletto.