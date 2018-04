Anticipazioni Il Segreto dal 16 al 21 aprile: Francisca medita vendetta

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca medita vendetta su Julieta

Nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana Donna Francisca promette a Prudencio che darà la possibilità a Julieta di vivere in una delle sue proprietà. Ma durante la notte incarica Mauricio di distruggerla. Il giovane Ortega porta il giorno dopo la ragazza a vedere la sua nuova abitazione, però la ritrovano devastata. Julieta, intanto, inizia ad avere dei seri dubbi su Saul, arrivando a pensare che sia lui l’artefice dell’incendio che ha ucciso Ana. Consuelo, però, le chiede di non accusare nessuno se prima non ha in mano le prove. Nel frattempo, Puente Viejo saluta Fe che ha scelto ormai di partire. Mauricio non prende bene questa partenza e così inizia a trattare male i braccianti. Saul vuole scoprire qualcosa in più sul passato di Julieta e Prudencio gli promette che riuscirà a scoprire l’identità del padre di Ana. Donna Francisca non si ferma e giura vendetta contro Julieta, la quale rivela a Prudencio di aver dei sospetti su suo fratello. Ma non solo, la ragazza rivela ad Adela di avere dei dubbi anche sull’implicazione della Montenegro nell’incendio.

Il Segreto anticipazioni: Hernando affronta Aquilino

Hernando e Nicolas riescono a chiarire i loro malintesi, recuperando il loro rapporto di amicizia. Intanto, Aquilino mette il primo alle strette sfruttando il prestito da lui fatto. Camila cerca ancora di convincere il marito ad accettare il denaro da Nicolas. Ma il Dos Casas non intende farlo. Mentre Emilia è preoccupata per il comportamento di Beatriz e per i pettegolezzi che circolano sul suo conto, la giovane chiede ad Aquilino di partire insieme verso Madrid o Barcellona. Ad intervenire ci pensa Don Anselmo, il quale rimprovera la figlia di Hernando, che afferma di non avere alcuna relazione con l’imprenditore. Il Dos Casas, a questo punto, decide di affrontare Aquilino e di chiedergli quali sono le sue intenzioni con Beatriz. Anche il Benegas resta vago, ma subito dopo organizza un viaggio romantico a Parigi insieme a Beatriz. Quest’ultima continua a raccontare bugie a Hernando e Camila per giustificare la sua assenza.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca minaccia Candela

Dolores mette fine alle follie di Onesimo e Hipolito, che iniziano a guadagnare del denaro affittando il bidet agli altri abitanti di Puente Viejo. Donna Francisca non prende bene il ritorno di Candela in paese, tanto che non perde tempo a minacciarla. La pasticcera è spaventata di fronte alle parole della Montenegro, tanto che chiede a Severo di lasciare insieme Puente Viejo. Beatriz sembra non darsi pace e chiama Matias dandogli appuntamento al capanno. Il giovane Castaneda, però, le conferma di non essere più innamorato di lei. Ma la Dos Casas non gli crede.