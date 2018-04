Anticipazione Una Vita: Celia rivela a Felipe la verità su Cruz

Una Vita anticipazioni: Celia confessa a Felipe di aver amato Cruz

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Celia rivela finalmente a Felipe di aver amato Cruz. Il tutto avviene dopo il suo viaggio in Inghilterra. Infatti, la borghese decide di non perdonare il marito e si prende un po’ di tempo per andare a trovare Tano. In questi giorni, incarica la madre Consuelo di comunicare all’Alvarez Hermoso che le loro nozze verranno presto annullate dal Tribunale Ecclesiastico. Ovviamente Felipe cerca di opporsi alla volontà della moglie. Il legale è convinto che questa decisione sia stata presa da Celia per far contenta sua madre. Non riesce, però, a respingere la richiesta di nullità matrimoniale. In questo modo, perde ogni diritto sulla borghese e viene anche sfrattato di casa. Pertanto, Felipe è costretto ad andare a vivere a casa di Trini e Ramon. Dopo di che, trova posto in una pensione. Non appena Celia torna ad Acacias conferma al marito di aver scelto di lasciarsi alla spalle il loro matrimonio. La donna vuole, inoltre, dimostrare di aver raggiunto l’emancipazione, iniziando a vendere delle tinture per capelli.

Anticipazione Una Vita: Celia dice addio a Felipe

Huertas si sente in colpa per quanto sta accadendo alla coppia e così cerca di dimostrare a Celia che Felipe non è più interessato ad altre donne. Il legale perde tutte le speranze quando riceve un documento dalla Sacra Rota. Entro qualche giorno si deciderà se porre fine oppure no al matrimonio. L’Alvarez Hermoso è furioso e se la prende ancora con Consuelo. Quest’ultima, stanca delle continue accuse, chiede alla figlia di rivelare la verità a Felipe. Dopo il discorso con la madre, Celia rivela al legale di aver smesso di amarlo da ormai molto tempo. Ma non solo: confessa finalmente di aver provato un forte sentimento per un altro uomo. La borghese dichiara al marito di non essere fuggita insieme a Cruz solo per non dover ancora sacrificare la sua autonomia.

Anticipazioni Una Vita: Celia pronta a voltare pagina, Felipe non lo accetta

Celia è ormai decisa a voler dare una svolta alla sua vita. La donna promette a se stessa che non si farà mai più mettere i piedi in testa da un uomo. Felipe resta, così, solo e senza alcuna speranza. Il legale continua a vivere nella pensione, poiché viene sfrattato da casa. I telespettatori non devono, però, temere. Infatti, per la coppia potrebbe esserci una nuova opportunità.