Anticipazione Una Vita: Leonor torna ad Acacias 38 con Habiba

Una Vita anticipazioni: Leonor non è morta e torna ad Acacias 38 con una misteriosa donna, Habiba

Nel corso delle prossime settimane la trama di Una Vita girerà attorno a Pablo, Leonor e Rosina. Come sempre la famiglia Hidalgo ci regala grandi colpi di scena anche questa volta. I due sposi sono scappati per non essere arrestati dalla guardia civile. Durante la fuga sono stati costretti a separarsi per poter raggiungere senza intoppi il porto di Malaga. Le cose non sono andate affatto bene e presto scopriamo cosa è accaduto. Felipe riesce ad ottenere l’indulto per il giovane figlio della defunta Guadalupe. Dopo tanta assenza, il ragazzo torna ad Acacias 38, ma senza sua moglie. Rosina è disperata e vuole capire cosa è successo alla sua amata ed unica figliola.

Anticipazione Una Vita: Pablo torna senza Leonor, lei non è morta e ritorno con Habiba

Pablo non sa che fine abbia fatto sua moglie Leonor ed è in ansia. Rosina inveisce contro suo genero e pare non riuscire a perdonarlo. E mentre tutti piangono la scomparsa della dolce Leonor, suo marito non riesce ad accettare la sua scomparsa e continua le indagini per conto suo. Il ritrovamento di alcuni oggetti appartenenti alla bellissima donna non fanno altro che complicare la situazione. Mentre tutti piangono la morte della giovane, ad Una Vita fa il suo inaspettato ritorno proprio lei, la figlia del defunto Don Maximiliano. In ogni caso, la ragazza non è sola.

Anticipazioni Una Vita: Leonor torna ad Acacias 38 insieme ad Habiba

Insieme a Leonor c’è una donna africana di nome Habiba. In un primo momento la figlia di Rosina sembra non voler rivelare a nessuno cosa le è accaduto. Il giorno seguente decide poi di spiegare cosa è successo dopo essersi separata da Pablo. A quanto pare, la ragazza ha affrontato non poche peripezie. In ogni caso, pare esserci ancora qualcosa che la giovane sta tenendo nascosta ai suoi cari. La bella Hidalgo è infatti tornata molto cambiata e nessuno ne comprende il motivo.