Anticipazione Una Vita: Celia va via, Felipe resta senza casa

Anticipazioni Una Vita: Celia va via da Acacias 38 e si lascia con Felipe

Dopo il breve ma intenso innamoramento per Cruz, Celia decide di lasciare momentaneamente Acacias 38. La dolce donna di Una Vita ha bisogno di capire se è realmente disposta a tornare insieme a suo marito Felipe e se desidera restare sola. La moglie dell’avvocata parte per l’Inghilterra, raggiungendo il suo amato figliolo Tano. Prima di lasciare la sua casa, però, la Alvarez-Hermoso sembra fare una importantissima telefonata a sua madre Consuelo. Quest’ultima torna infatti ad essere una delle protagoniste della soap opera spagnola. Mentre la cara amica di Trini è in viaggio, Consuelo fa il suo arrivo in quartiere all’insaputa di tutti. L’avvocato resta senza parole, ricorderete infatti che tra i due non corre buon sangue.

Una Vita anticipazioni: Felipe viene mandato via da Consuelo, la madre di Celia

Consuelo comunica a Felipe di dover firmare i documenti del divorzio tra lui e Celia. L’avvocato non ha intenzione di farlo, soprattutto perché vorrebbe che sia sua moglie a chiederglielo e non certo sua suocera. Davanti all’ennesima discussione, il signor Alvarez-Hermos prova a cacciare di casa la donna, ma senza alcun risvolto. La donna comunica a suo genero che l’appartamento in cui vive è di proprietà di Celia e per questo è proprio lui a dover andare via. Dopo svariate liti e sotterfugi, Consuelo riesce a portare a termine il suo obiettivo. Felipe viene infatti allontanato dalla casa in cui ha sempre vissuto con sua moglie e si trasferisce momentaneamente in casa di Ramon.

Anticipazione Una Vita: il ritorno di Celia ad Acacias 38

Fortunatamente, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Celia fa ritorno ad Acacias 38 dopo aver trascorso alcune settimane in Inghilterra in compagnia di suo figlio Tano. Inizialmente sembra essere convinta della sua scelta e non pare essere intenzionata ad ascoltare ulteriormente suo marito. In ogni caso, grazie a Huertas, la donna scopre che Felipe la ama ancora. Nonostante ciò, però, la Alvarez-Hermoso continua a respingerlo e a non volerne sapere più nulla.