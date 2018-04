Anticipazione Una Vita: Celia dà l’addio Cruz e sceglie di raggiungere Tano

Una Vita anticipazioni: Celia dice addio a Cruz, ma non vuole restare ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Celia dice addio a Cruz, dopo averlo aiutato a fuggire lontano da Acacias 38. La moglie di Felipe decide di stare accanto ai due fratelli Bengoa fino all’ultimo. L’Alverez Hermoso confessa la sua intenzione di aiutarli a Trini, la quale le offre la sua complicità. Insieme riescono a procurarsi i documenti falsi che daranno l’opportunità a Cruz e Coque di fuggire. Intanto, Celia si rifiuta di tornare felice con Felipe. Quest’ultimo è disposto a tutto pur di ritrovare la serenità persa con la moglie. Ma la donna, addirittura, vorrebbe vederlo riavvicinarsi a Huertas. L’avvocato organizza un appuntamento romantico in carrozza per la moglie. Celia, però, decide di non presentarsi, dando la possibilità a Felipe di invitare la domestica di fronte ai vicini. Per la prima volta, la donna non si preoccupa dello scandalo creato dal marito. Dopo essersi procurata i documenti per Cruz e Coque, pensa che dovrebbe partire insieme a loro, lasciando Acacias.

Anticipazione Una Vita: Celia non parte con Cruz, decidendo di rinunciare al loro amore

Celia prende seriamente in considerazione l’idea di scappare con Cruz e Coque. Ma proprio all’ultimo minuto, la moglie di Felipe sceglie di non seguire i due fratelli e di restare ad Acacias. Molto emozionante l’addio tra Cruz e Celia, la quale appare visibilmente innamorata. La donna, infatti, si procura tre biglietti per un transatlantico che conduce in una destinazione molto lontana dalla Spagna. Il terzo biglietto, però, non viene utilizzato. Nonostante i sentimenti che Celia prova nei confronti di Cruz, sceglie di iniziare una nuova vita, proprio per vedere cosa significa vivere senza un uomo che la sostenga. Proprio per questo motivo, decide di rinunciare al Bengoa.

Anticipazioni Una Vita: Celia decide di lasciare Felipe e andare in Inghilterra da Tano

Sebbene non sia partita insieme a Cruz, Celia sembra ormai convinta di voler lasciare Acacias. La donna rivela a Trini le sue ragioni, confidandole di aver preso in considerazione l’Inghilterra, dove sta studiando Tano. Dunque, la moglie di Felipe potrebbe lasciare la Spagna. Intanto, l’avvocato si mostra rammaricato per quanto sta accadendo nel suo matrimonio e cerca consolazione in Huertas. Ma l’Alvarez Hermoso non riesce a lasciarsi andare più con la domestica. una decisione davvero importante al riguardoDalle anticipazioni sappiamo che Celia prende .