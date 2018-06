Anticipazione Una Vita: Arturo colpisce Simon, Elvira segregata

Anticipazioni Una Vita: Arturo manda in ospedale Simon, Elvira rinchiusa

Nelle prossime puntate di Una Vita, la situazione per Simon ed Elvira si mette davvero male. Arturo scopre la loro relazione clandestina e non prende per niente bene la notizia. Dalle anticipazioni sappiamo che Susana viene a sapere che il figlio ha una storia con la figlia del colonnello. Al fine di allontanarlo dal quartiere, la sarta ricatta Simon, a cui chiede di lasciare Acacias, altrimento rivelerà tutta la verità al Valverde. Il maggiordomo è costretto ad accettare ed Elvira, dall’altra parte, non riesce a comprendere cosa stia accadendo. Così, la giovane decide di sposare il pretendente scelto dal padre, Burak Demir. Durante la loro festa di fidanzamento, Simon fa le valigie ed Elvira lo raggiunge. La giovane gli confessa tutto il suo amore e tra loro scoppia la passione. Nel frattempo, la Valverde ha preparato un piano: la domestica ha il compito di invitare Demir a raggiungerla. L’uomo arriva nella stanza e scopre i due a letto insieme. Così, Elvira ottiene ciò che vuole: Burak decide di non sposarla. In realtà, la giovane non sa che questo segna l’inizio di un lungo calvario.

Una Vita anticipazione: Arturo scopre Simon ed Elvira e reagisce con violenza

Burak corre a rivelare ad Arturo quanto visto. Il colonnello non prende bene la notizia e furioso manda via tutti gli invitati, dopo di che si mette alla ricerca sia di Elvira che di Simon. Tutti nel quartiere cercano di bloccare l’ira del Valverde, temendo che possa commettere un gesto troppo pericoloso. E infatti, non appena si trova di fronte a Simon lo colpisce violentemente, fino a farlo ricoverare in ospedale. Ad aiutarlo ci pensa Susana, il cui istinto materno si fa notare. Liberto inizia così ad avere dei dubbi di fronte a questa reazione inaspettata.

Una Vita anticipazioni: Simon in ospedale, Susana al suo fianco

Simon finisce in ospedale con delle ferite molto gravi sul corpo. Il giovane Gayarre non viene lasciato solo, neanche un secondo, da Susana, la quale lo assiste con cura. Nel frattempo, Arturo mostra la sua ira pure a Elvira, rinchiudendola dentro casa. Quest’ultima ha sicuramente sbagliato a sottovalutare il padre.