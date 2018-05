Anticipazione Il Segreto: Julieta bacia Prudencio, Saul furioso

Il Segreto anticipazioni: Julieta costretta ad allontanarsi da Saul, il piano di Prudencio

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un bacio tra Julieta e Prudencio, a cui assiste Saul. Sappiamo bene che quest’ultimo è profondamente innamorato della Uriarte. La donna ricambia questo forte sentimento, ma un patto con Donna Francisca la porta a cadere nella trappola di Prudencio, il quale è disposto a tutto pur di separare la coppia. Il piano del maggiore dei fratelli Ortega inizia quando fa arrestare Saul. I due portano con loro un grande segreto. In passato hanno avuto, infatti, problemi con la giustizia a causa della morte di un professore. Prudencio per allontanare il fratello da Julieta chiama le forze dell’ordine e lo fa arrestare con l’accusa di omicidio. In realtà, nessuno dei due ha che fare con il decesso del docente, poiché quest’ultimo è caduto da solo dalla finestra. Nonostante ciò, per Saul inizia un vero e proprio calvario. Ad aiutarlo ci pensa Donna Francisca, ma in cambio chiede a Julieta di farsi da parte. Pur di salvare la vita al suo amato, la Uriarte decide di accettare questo patto.

Anticipazione Il Segreto: Julieta fa un patto con Donna Francisca

I due fratelli Ortega, come vi abbiamo già anticipato, in realtà sono fuggiti dal loro paese per nascondere questo grande segreto. A questo punto, Donna Francisca chiede a Julieta di farsi da parte. La donna si ritrova costretta a lasciare Saul, il quale, grazie all’aiuto della Montenegro, riesce a uscire dal carcere e a evitare la condanna a morte. L’Ortega, finalmente fuori, decide di andare subito a riabbracciare la su Julieta, che però annuncia di non voler più stare insieme a lui. Saul non si arrende e continua ad andare a trovare la Uriarte a casa. A questo punto, entra ancora in scena Prudencio, che raggira Julieta. Il giovane rivela alla Uriarte che l’unico modo per allontanare Saul è farsi vedere insieme a un altro uomo.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta e Prudencio si baciano

Julieta si convince del fatto che l’unico modo per allontanare Saul sia quello di farsi vedere insieme a Prudencio. Così, insieme decidono di baciarsi proprio nel momento in cui arriva l’Ortega. Quest’ultimo assiste al bacio del fratello e della sua amata e ovviamente va su tutte le furie. Quanto accaduto porta i due fratelli a un litigio molto acceso, mentre Julieta continua a rispettare il patto di Donna Francisca, sebbene voglia tornare tra le braccia di Saul.