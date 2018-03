Anticipazione Il Segreto: Fe lascia Puente Viejo, Mauricio diventa spietato

Il Segreto anticipazioni: Fe lascia Puente Viejo per un nuovo lavoro

Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che nelle prossime puntate Fe lascia Puente Viejo. Ebbene la nostra amata domestica dai capelli rossi sceglie di abbandonare la casa della Montenegro. La giovane donna non dà il suo addio a Mauricio, il quale impazzisce. Scendendo nel dettaglio, Nazaria inizia a preoccuparsi seriamente della vicinanza tra il marito e Fe. Pertanto, chiede aiuto a Donna Francisca per liberarsi una volta per tutte della Perez. Ovviamente la Montenegro, che lotta proprio per tenere lontano Mauricio dalla domestica, non può che accettare l’invito. La dark lady di Puente Viejo si schiera completamente dalla parte della sua falsa cugina. Oltre ciò, inizia a dimezzare tutte le mansioni di Fe alla villa. Ma non solo: Donna Francisca invita la domestica a non farsi più vedere nelle zone della casa che non sono adibite alla servitù. Il tutto accade sotto l’occhio attento di Raimundo, il quale chiede alla sua amata di lasciare in pace Fe. Ma, come sempre, la Montenegro continua per la sua strada.

Anticipazioni Il Segreto: Fe lascia la villa ma non saluta Mauricio

Fe sceglie di lasciare Puente Viejo quando le arriva una proposta di lavoro da un paese lontano. Vista anche la situazione che si crea all’interno della villa della Montenegro, la dolce domestica decide di mettersi alle spalle la sua vita nel piccolo paesino spagnolo, ricominciando da capo. In particolare, la Perez sceglie di andare a lavorare per la casa di un vecchio conoscente di Bernarda e Fulgencio, suoi ex signori. Ma durante i suoi saluti generali, prima di congedarsi da Puente Viejo, non riesce a vedere Mauricio. Pertanto, i due innamorati non hanno neppure la possibilità di dirsi addio. Il capomastro non è neanche a conoscenza della scelta presa dalla sua amata. La storia d’amore di Mauricio e Fe è destinata a finire per sempre? Ancora una volta la colpa non può che ricadere su Francisca, che ostacola anche l’amore tra Saul e Julieta.

Anticipazione Il Segreto: Mauricio disperato minaccia gli operai

Da qui, la vita di Mauricio prende una brutta piega. Il capomastro si ritrova lontano dalla sua amata e, arrabbiato per non averla potuta salutare, inizia a bere più del dovuto. Proprio per tale motivo, si ritrova a trattare male gli operai che sono stati scelti da Saul, minacciandoli. Ed ecco che la classe operaia arriva al punto di ribellarsi ai metodi di Mauricio. Questa situazione rischia di diventare abbastanza pericolosa.