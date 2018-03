Anticipazione Il Segreto: Aquilino rovina Hernando, Dos Casas va via

Il Segreto Anticipazioni: Aquilino nasconde qualcosa, Hernando Dos Casas va via

Da alcune settimane a Il Segreto ha fatto il suo arrivo Aquilino. L’uomo pare abbia preso a cuore la situazione economica de Los Menantiales. La new-entry sta infatti facendo di tutto per poter aiutare Hernando e la sua famiglia. In ogni caso, a Puente Viejo le cose non vanno mai come sperato. Il marito di Camila continua ad indebitarsi, anche e soprattutto a causa del suo nuovo ‘amico’. Colui che sta cercando di mostrarsi la persona più disponibile al mondo, in realtà non è altri che uno dei tanti nemici del povero padre di Beatriz. Aquilino nasconde infatti qualcosa di losco che i telespettatori avranno modo di comprendere pian piano con il passare del tempo. Il diretto interessato inizia infatti a fare delle strane telefonare ad un suo collaboratore.

Anticipazione Il Segreto: Aquilino rovina la vita di Hernando Dos Casas

Con il tempo e il passare dei vari episodi, scopriamo che Aquilino sta tramando qualcosa di losco alle spalle di Hernando. L’intento del nuovo arrivato è infatti quello di rovinare le finanze de Los Menantiales. Alla fine, l’uomo viene scoperto. Prima di capire le sue reali intenzioni, però, accade davvero di tutto. Il nuovo socio di Dos Casas inizia infatti a corteggiare spudoratamente la dolce Beatriz. La ragazza sta male per la rottura definitiva con Matias e così si lascia trasportare e ingannare dalle avances di Aquilino. I due fanno l’amore, ma la giovane donna se ne pente nei giorni a seguire e cerca di non rivederlo più. In ogni caso, le cose non vanno affatto bene.

Anticipazioni Il Segreto: Hernando va via da Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che alla fine, Hernando Dos Casas decide di lasciare per sempre Puente Viejo. Il povero uomo non ha più nulla a cui appigliarsi per restare in paese e cosi decide di andare via insieme alle sue amate, Camila e Beatriz. La dolce famiglia lascia così per sempre la soap opera spagnola.