Anticipazione Il Segreto: Aquilino lascia Puente Viejo, il ricatto di Adela

Il Segreto anticipazioni: Aquilino lascia Puente Viejo grazie all’intervento di Adela

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’uscita di scena di Aquilino. Finalmente, grazie all’intervento di Adela, il Benegas lascia Puente Viejo. Ma prima ancora di questo, l’imprenditore semina il panico al Los Manantiales. Dopo aver cercato di abusare di Beatriz e di uccidere Matias, l’uomo viene duramente accusato da Hernando. Il Dos Casas non può ovviamente accettare il fatto che sua figlia sia stata in qualche modo messa in pericolo dal suo socio. Aquilino, però, sembra avere la situazione dalla parte sua. Infatti, ricordiamo che possiede il 51% dell’azienda di Hernando. Questo dà molto potere all’imprenditore, che evita la denuncia da parte dei Dos Casas. Dall’altra parte, Camila e Hernando decidono di lasciare Puente Viejo. Prima di raggiungere la Cecoslovacchia, decidono di lascare in gestione a Gracia e Adela il loro 49% del Los Manantiales. Dopo ciò, con l’aiuto di Nicolas, partono in gran segreto insieme a Beatriz, la quale vorrebbe restare per mettere ancora in discussione il rapporto tra Matias e Marcela.

Anticipazione Il Segreto: Adela riesce a mettere Aquilino con le spalle al muro

Dopo l’uscita di scena dei Dos Casas, Aquilino si sente più forte che mai, ma non sa che deve fare i conti con la furbizia di Adela. Ebbene, proprio grazie alla maestrina, il Benegas viene messo con le spalle al muro. La donna riesce prontamente a bloccare le cattive intenzioni del Benegas. La futura moglie di Carmelo, insieme a Gracia, costringe Aquilino a dare un indennizzo ai lavoratori del Los Mantiales, prima che questa venga chiusa. Non solo, Adela riesce a ricattare l’uomo attraverso la sua tresca con Beatriz. Ricordiamo, a questo punto, che il Benegas è un uomo sposato e sua moglie non è di certo a conoscenza dei suoi incontri con la figlia di Hernando.

Anticipazioni Il Segreto: Aquilino costretto a lasciare Puente Viejo

Adela ricatta Aquilino dimostrando che può rivelare a sua moglie quanto è accaduto con Beatriz. Il Benegas si trova, dunque, con le spalle al muro. Pertanto, non può far altro che accettare le condizioni della futura moglie di Carmelo. Non solo, finalmente vedremo l’imprenditore lasciare Puente Viejo e così anche il Los Manantiales.