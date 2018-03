Annalisa Minetti di nuovo mamma: è nata la seconda figlia

Annalisa Minetti è di nuovo mamma: è nata la seconda figlia Elena Francesca

Annalisa Minetti è diventata mamma per la seconda volta questa mattina e a dare l’annuncio ci ha pensato Barbara D’Urso. La conduttrice ha rivelato poco fa, attraverso il suo account Instagram, che la cantautrice cieca ha dato alla luce la piccola Elena Francesca. Stando alle prime parole di Barbara, la bambina è nata di 3 kg e 200 grammi. La D’Urso ha poi ringraziato la Minetti per aver condiviso con lei questa grande notizia. Molteplici sono i messaggi di auguri per Annalisa sotto il post condiviso da Barbara. Qualche tempo fa, la Minetti era stata ospitata dal programma Domenica Live, dove aveva raccontato di essere felice poiché dalle ecografie era emerso che sua figlia stava bene. Ma non solo: la cantautrice cieca aveva anche fatto sapere di essere riuscita a vedere il volto della sua bambina attraverso una stampa in 3D dell’ecografia. Grazie, dunque, al senso del tatto Annalisa aveva potuto avere questa grande occasione.

Annalisa Minetti ha dato alla luce la sua seconda figlia: l’annuncio di Barbara D’Urso

“Auguri ad Annalisa Minetti che stamattina alle 11,45 è diventata mamma di Elena Francesca! 3 kg e 200 grammi! Grazie Annalisa per aver condiviso con tutti noi questa gioia! Auguriiiii!!” Questo è il messaggio condiviso poco fa da Barbara D’Urso sui social. La conduttrice ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla Minetti nello studio di Domenica Live. La possibilità che la bambina potesse nascere con la stessa malattia genetica della Minetti è stato un po’ il pensiero di tutti. Ma la stessa Annalisa ha dichiarato che è scongiurato il fatto che Elena Francesca possa contrarre la sua patologia. Grazie ad un test, la cantautrice ha avuto l’opportunità di avere questa conferma.

Annalisa Minetti pronta a prendersi cura della sua seconda figlia nonostante la cecità

Questa gravidanza ha cambiato la vita di Annalisa, che però non ha mai nascosto la sua grande paura di diventare madre. Infatti, lei stessa si era chiesta: “Come farò a provvedere ad Elena senza vederla. Non saprò mai che volto avrà”. Ma il marito, un ricercatore in Scienze della Riabilitazione, si è messo in moto per trovare varie soluzioni che possano aiutare la Minetti a crescere al meglio la bambina.