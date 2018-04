Anna Tatangelo e Stash avvistati insieme: flirt o semplice amicizia?

Anna Tatangelo e Stash dei The Kolors stanno insieme? Il gossip

Continuano i gossip sulla vita privata di Anna Tatangelo. L’ultimo? Secondo quanto fa sapere Dagospia, la cantante sarebbe stata avvistata con Stash, il leader del gruppo The Kolors. I due si sarebbero visti a Milano, in un locale dove si suona musica dal vivo. Incontro di lavoro o c’è dell’altro? Al momento i diretti interessati non hanno confermato il pettegolezzo ma neppure smentito. E i fan e le malelingue hanno cominciato a fantasticare… anche se va chiarito che non è la prima volta che si parla di un nuovo amore accanto a Lady Tata da quando si è lasciata con Gigi D’Alessio. All’artista di Sora sono stati affibbiati i più disparati flirt ma Anna ha sempre chiarito che l’unico uomo della sua vita è Andrea, il bambino avuto otto anni fa proprio da Gigi.

Perché Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono separati la scorsa estate, dopo dieci anni insieme. “Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata”, ha raccontato Anna a Vanity Fair.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non sono tornati insieme

“Il distacco può aiutarci a sapere che cosa vogliamo veramente: una fine, una ripartenza. Ma per quest’ultima ci sarebbero delle condizioni. Non voglio più essere una persona scontata dentro casa. Un arredo che sta lì”, ha aggiunto Anna Tatangelo.