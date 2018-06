Andrea Damante, notte di fuoco? Indizi, ipotesi e foto con Jeremias

Andrea Damante dopo Giulia, notte di passione? Polemiche social e la foto con Jeremias Rodriguez

Andrea Damante torna al centro dell’attenzione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso una notte di festa, ovviamente documentata interamente sui social tra storie, foto e video. Il noto dj è andato al grande e attesissimo concerto di J-Ax e Fedez al San Siro di Milano e pare si sia divertito moltissimo. Una volta spenti i riflettori dello stadio, il party si è spostato ad uno dei più famosi locali del capoluogo lombardo, il Just Cavalli. Alcuni fan dell’ex coppia composta da Damante e Giulia De Lellis non hanno potuto fare a meno di notare alcuni particolarissimi dettagli. In primis, sono stati i lettori del blog Il Vicolo delle News ha sottolineare dei curiosi accadimenti.

Andrea Damante felice al concerto di Fedez insieme a Jeremias e non solo: i dettagli

Andrea Damante è apparso in più di un video e in ognuno di questi sembrava essere sereno e anche molto divertito. Alcune fan sembrano essere convinte che il giovane ex fidanzato di Giulia abbia anche ‘limonato’ con una ragazza. In una storia apparsa sul profilo Instagram del diretto interessato, le labbra del giovane sono un po’ più rosse del solito. Le ipotesi sono due: o aveva la bocca semplicemente arrossata o era sbavatura di rossetto. In ogni caso, è ovviamente troppo poco per puntare il dito contro alla stessa persona che al settimanale Chi ha dichiarato di essere ancora innamorato della De Lellis.

Jeremias insieme ad Andrea Damante: lo scatto social che sorprende i fan

Alla festa post-concerto c’erano anche Belen Rodriguez e suo fratello Jeremias. Quest’ultimo ha pubblicato tra le sue storie una foto che lo ritrae in compagnia di Andrea. Tutto molto normale, se non fosse per l’intervista rilasciata dall’argentino al settimanale Nuovo alcuni giorni fa. Il ragazzo confermò infatti di aver inviato un messaggio alla De Lellis e di aver stretto con lei una bellissima amicizia.