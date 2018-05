Amici, la ballerina Lauren: la dedica d’amore del fidanzato Daniele

Amici: Daniele Rommelli e le parole per la ballerina Lauren

Si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi i ballerini Daniele Rommelli e l’americana Lauren e tra loro è nata una dolce storia d’amore. Daniele ha anche chiesto di cambiare squadra per stare più vicino alla sua Lauren, peccato poi per l’eliminazione di lui. Ora Daniele ha scritto delle parole per Lauren sul suo account Instagram. “Non andrò a scrivere grandi parole perché ha poco senso… Vorrei starti vicino e fare il tifo da vicino questo è l’unico modo che ho! Comunque vada you are the best!” scrive il ballerino nel giorno in cui Lauren si dovrà sfidare con Bryan e si decreterà il vincitore della categoria ballo.

Amici: oggi la finale di ballo tra Lauren e Bryan

Questa sera, sabato 19 Maggio, assisteremo alla finale del circuito ballo di Amici. A sfidarsi saranno Lauren della Squadra Blu e Bryan della Squadra Bianca. Già la settimana scorsa era atteso il vincitore del circuito ballo ma, al momento della votazione, Zerbi aveva chiesto più tempo per riflettere. Una decisione importante, infatti, quella che spetta ai professori di ballo e di canto ad Amici e la responsabilità è molta e ha un certo peso.

Amici: il vincitore della categoria ballo potrebbe vincere il programma

Ebbene è così. Il vincitore della categoria ballo, dunque uno fra Lauren e Bryan, potrà comunque continuare la sua avventura all’interno del programma cercando di arrivare fino in fondo per poter rincorrere anche il sogno di essere il vincitore di Amici, oltre che il vincitore di categoria.