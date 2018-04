Amici, Biondo e Daniele cambiano Squadra: ecco perché

Amici: perché Biondo e Daniele hanno cambiato Squadra

Daniele Rommelli, ballerino della Squadra Bianca di Amici 2018, e Biondo, rapper della Squadra Blu, si scambiano le divise. Il video è stato pubblicato pochissimi minuti fa anche dal profilo ufficiale del programma e sta facendo il giro dei social. Ma cosa è successo? Tutto è partito da una richiesta del ballerino, che vuole stare vicino ad un’altra persona presente nella Scuola di Maria De Filippi. “Nei bianchi mi trovo davvero bene” ha affermato Daniele, “davvero tanto bene” ha precisato nel confessionale della Casetta Bianca. Ma c’è un però. “Sento una mancanza di una persona, so che starci distante non mi farebbe godere a pieno questo percorso” dha detto il ballerino. “Sarebbe sbagliato anche nei confronti delle persone che vorrebbero essere qua ma non hanno avuto la possibilità come me, cioè la possibilità di cambiare squadra” si è scusato Daniele. “Sono convinto che per dare il massimo io debba essere vicino a quella persona. Ho deciso che cambio squadra e vado con i Blu” sono queste le parole dell’allievo preferito da Veronica Peparini.

Amici: Daniele vuole cambiare Squadra per star vicino a una persona dei Blu

“Io non voglio assolutamente che passi che con i ragazzi della Squadra Bianca non mi sia trovato bene. Io gli voglio un bene dell’anima” ha chiarito Daniele dopo aver confessato di voler cambiare Squadra e andare nei Blu per star vicino a una persona della Squadra. “Questo percorso, dato che è iniziato con lei, voglio continuarlo con lei” ha puntualizzato il ballerino. Ma chi è questa lei? Lauren Celentano, la ballerina americana della Squadra Blu, che pare abbia intrapreso una relazione amorosa con Daniele.

Amici: Daniele nella Squadra Blu, Biondo nella Squadra Bianca

La richiesta di Daniele è stata accettata: la produzione di Amici ha dunque attuato uno scambio. Il ballerino diventa un componente della Squadra Blu e nella Squadra Bianca arriva il cantante Biondo. Uno scambio che va anche a vantaggio del rapper, da settimane vicino alla collega Emma Muscat, componente dei Bianchi.