Amici, Maria fa una richiesta ai ragazzi: tutti a bocca aperta!

Ormai la finale di Amici di Maria De Filippi è sempre più vicina. Sabato 18 maggio, difatti, si saprà chi avrà vinto quest’edizione tra i ragazzi rimasti in gara: Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit e Sarah. Durante la puntata del daytime andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi ha pensato di fare una sorpresa ai ragazzi che hanno potuto così vivere una notte davvero indimenticabile. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Maria ha pensato di far vivere ai concorrenti rimasti in gara una serata davvero speciale. In casetta i ragazzi hanno trovato un videomessaggio che li invitava a salire su un terrazzo dove hanno trovato un palco ad aspettarli. Tutto era difatti stato allestito con luci colorate ed intermittenti, in modo tale da ricreare l’atmosfera di un concerto, ed al centro era stato posizionato un microfono ad asta per permettere ai cantanti di esibirsi ed una fila di sedie dove gli altri potevano accomodarsi per assaporare meglio le esibizioni dei compagni.

Alla vista dell’insolito palco i ragazzi sono rimasti estasiati. Dustin e Marisol si sono esibiti in una coreografia, mentre i cantanti hanno avuto modo di cantare i loro inediti in un location davvero particolare e suggestiva, sotto un cielo pieno di stelle. I ragazzi si sono alternati dietro il microfono. Ha iniziato Mida, seguito da Sarah, Petit e Holden.

I guanti di sfida

Tornati in casetta i ragazzi hanno scoperto i guanti di sfida della prossima settimana. Sarah dovrà sfidarsi contro Petit. I due ragazzi dovranno esibirsi in “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro e “That’s what I like” di Bruno Mars. Gli allievi hanno poi ricevuto un’altra sfida, ovvero quella di cimentarsi ne La Boheme. In questo caso la prova sarà singola e non a squadre e ci sarà un unico vincitore.

Stando ad alcune indiscrezioni dell’esperto di gossip Amedeo Venza, questa volta la finale potrebbe essere diversa rispetto agli anni passati. A contendersi il titolo di vincitore potrebbero non essere più in quattro ma in cinque o addirittura in sei. Se quest’ultima opzione fosse vera, significherebbe che nella prossima puntata non ci sarebbero eliminati.