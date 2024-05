Amici 23, ex professore sbotta contro Holden: il duro sfogo

Nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici, andata in onda sabato 4 maggio, i colpi di scena sono stati tanti, a partire dall’eliminazione di Martina per concludere con la mancata preparazione del guanto di sfida, lanciato da Lorella Cuccarini, da parte di Holden. Proprio quest’ultimo avvenimento ha sollevato numerose polemiche dal momento che il giovane cantante, che avrebbe dovuto scontrarsi direttamente con Mida, si è giustificato dicendo che per molte settimane è stato costretto a concentrarsi e lavorare tutte le notti per preparare il suo nuovo EP.

Una scusante che non è stata accettata da molti e che, come anticipato, ha sollevato un vero proprio polverone. Tra i tanti che hanno commentato il comportamento di Holden, c’è stato anche un ex professore del talent show di Maria De Filippi, che non le ha decisamente mandante a dire all’allievo.

La feroce critica di Luca Jurman a Holden

Come anticipato, l’atteggiamento di Holden ha generato un’ampia polemica e, già nel dopo puntata, gli utenti dei social avevano iniziato a criticare la scelta del giovane cantante di non sfidare Mida. Tra di loro vi era stata anche Grazia Sambruna, giornalista del Corriere della Sera, che ha descritto il comportamento di Holden in puntata parlando di “spocchia senza pari”.

In seguito anche Luca Jurman, ex professore di Amici, ha voluto dire la sua e per farlo ha scelto di comparire sui suoi profili social. Non è la prima volta che Jurman decide di esporsi su alcuni allievi del talent e sul programma stesso. Questa voltaperò, l’ex professore del talent show, ha letteralmente sbottato contro il giovane cantante. Parole che non sono di certo passate inosservate e che hanno anche incontrato il favore di un’apprezzabile fetta di pubblico.

“Vorrei che tu andassi fuori dal programma”, ha iniziato Jurman. “Immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa c***o ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino. Ma questa è una grandissima figura di m***a. Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?“, ha poi aggiunto, concludendo il suo discorso.

Come già detto, quella di Jurman non è stata l’unica critica riguardante l’atteggiamento del cantante ma sono stati in molti a esprimere un parere negativo sulla scelta dell’allievo di rinunciare alla preparazione di una sfida importante. A questo punto non resta che stare a vedere se Holden deciderà o meno di rispondere a tute le critiche ricevute.