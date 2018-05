Amici 2018 Serale: Lauren Celentano vince la categoria ballo (video)

Lauren Celentano è la vincitrice della categoria ballo di Amici 17 Serale

La vincitrice della categoria ballo di Amici 17 Serale è Lauren Celentano. La ballerina ha vinto il circuito danza dell’ultima edizione del talent show. La proclamazione è avvenuta nel corso della settima puntata, in onda sabato 19 maggio 2018 in prima serata su Canale5. La danzatrice ha battuto in finalissima il “rivale” Bryan Ramirez. A prendere la decisione finale non è stato il pubblico a casa tramite il televoto, ma la Commissione Interna formata dai professori. Con cinque voti favorevoli (contro i tre assegnati a Bryan), la ragazza è risultata la più votata. Nel corso della serata la concorrente della Squadra Blu si è esibita anche sulle note di “Perdere l’amore” e con una “prova proibitiva” di poll dance.

Il video con il momento della proclamazione

La vincitrice della categoria danza è LAUREN! Quanti RT per lei? 🎉 #Amici17 pic.twitter.com/KqyyYKnjvA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 19, 2018

Amici 2018 Serale: cosa ha vinto la ballerina Lauren Celentano

In quanto vincitrice ufficiale della categoria ballo di Amici 2018 Serale, Lauren Celentano non ha vinto soltanto la coppa riservatale ma anche un premio in denaro del valore di 50.000 euro. Tra l’altro, secondo quanto prevede il regolamento del programma di Canale5 la ballerina continua ad esibirsi insieme agli altri concorrenti della Squadra Blu, per cui la gara è ancora aperta. Nel corso della serata, la ragazza ha anche ricevuto tanti complimenti da parte della De Filippi. La conduttrice ne ha sottolineato il carattere solare ed educato.

Amici: Bryan Ramirez vince il premio Vitasnella

Dal canto suo, evidentemente Bryan Ramirez non ha vinto il circuito danza della diciassettesima edizione di Amici, ma anche lui porta a casa un premio. Al ballerino è stata riconosciuta una borsa di studio del valore di 25.000 euro. Offerta da Vitasnella, gli consentirà di continuare a studiare e a perfezionarsi.