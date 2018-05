Einar bacia la fidanzata nel sesto serale di Amici 2018

Colpo di scena. Ad Amici 2018 Serale scatta il bacio tra Einar Ortiz e la fidanzata Valentina. Dopo aver letto la lettera che il concorrente della squadra bianca ha scritto per la sua attuale compagna, Maria De Filippi fa una sorpresa al cantante. “Abbiamo pensato di fare un ripescaggio“, dice la conduttrice per confondere le acque. Poco dopo, in studio si presenta una “ballerina” col volto coperto dal cappuccio di una felpa. Svelata l’identità della persona, Einar corre da lei per baciarla ed abbracciarla, mentre commozione e musica scelta ad hoc sigillano un coinvolgente momento di affetti e televisione-sentimento.

Amici 17 Serale: stralci della lettera scritta da Einar per la fidanzata

Poco prima del bacio tra Einar e la fidanzata Valentina, ad Amici 17 Serale Ortiz riascolta anche la lettera che lui ha scritto per lei in casetta. Questi alcuni degli stralci letti da Maria De Filippi nella puntata di sabato 12 maggio 2018: “Quando stavamo uscendo dalla studio, fuori c’era ancora un po’ di pubblico e c’era una ragazza che di sfuggita mi ha salutato e mi ha detto: “Ciao Einar, a Valentina manchi tanto”. In quel momento mi son sentito cadere dall’emozione e poi, di fretta, le ho detto: “Salutamela e dille che la amo”. Spero tanto te lo abbia detto“.

Il video del bacio tra Einar e la fidanzata ad Amici

Ecco il video del bacio con protagonista Einar, cantante – fidanzato di Amici.