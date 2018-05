Amici 18 ci sarà: aperti i casting per l’edizione 2018-2019 del talent

Aperti i casting di Amici 18, l’edizione 2018-2019 del programma di Canale5

Amici 18 ci sarà. La conferma, se ce ne fosse bisogno, arriva mentre su Canale5 è ancora in corso la versione numero 17. A darne annuncio Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, insieme alla Fascino p.g.t. La società di produzione del programma di Maria De Filippi ha ufficialmente aperto i casting rivolti a chi aspira a partecipare all’edizione 2018-2019 del popolare talent show di Mediaset. L’annuncio è stato diramato anche sui vari profili social della trasmissione ed è diretto a tutti coloro che vogliono tentare di accedere alle selezioni valide per la prossima annata.

Amici 18: come fare per provare a diventare un concorrente

Come fare per provare a diventare un concorrente di Amici 18? Queste le principali istruzioni da tenere a mente. Visitando il sito Witty TV nella sezione “Amici Casting“, è possibile compilare il form messo a disposizione online sul portale. Agli aspiranti allievi del programma di Canale5 viene chiesto di indicare le proprie generalità, di inserire altri dati obbligatori per completare l’iscrizione e di impostare la categoria artistica per cui ci si presenta. Al momento si può scegliere tra canto, danza e producer/musicisti. Oltre a ciò, la produzione chiede anche di riportare gli anni ed il livello di studio, di indicare se si è già stati alle audizioni del talent e di fornire una breve descrizione di se stessi e del proprio talento.

Le possibilità novità di Amici 18

Per il resto, anticipazioni ufficiali su come funzionerà Amici 18 non ve ne sono ancora. Di recente, però, in una intervista Maria De Filippi ha rivelato il suo sogno: cambiare il format rendendolo sempre più “internazionale”. Sarà la volta buona?