Amici 17, ecco i VIP che tifano per Emma e Carmen: video

Alessia Marcuzzi e Mario Balotelli tifano per Emma Muscat ad Amici 17

Amici 17 si fa VIP? Pare proprio di sì. In queste ore, sui social del programma di Maria De Filippi, stanno comparendo video di personaggi famosi che sostengono Emma Muscat e Carmen Ferrero. Ad intervenire sulla sfida “aperta” tra le due, sono stati anche Alessia Marcuzzi e Mario Balotelli. Queste le parole pronunciate dalla conduttrice nel filmato: “Emma sembra più timida, un po’ più delicata e forse un pelo più moderna, mentre Carmen è passione pura, grinta. Se devo essere coerente con quello che sono io e le mie scelte musicali fino adesso io direi Emma. Forse per presenza scenica e per il suo modo di cantare, io la vedo più proiettata nel futuro. Emma è la mia scelta. In bocca al lupo a tutti, ad Emma e Carmen, ai ragazzi. Un bacio a Maria, ai giudici, ai coach e a tutti quanti. Ciao“. Frasi non poi così diverse da quelle usate da Balotelli nel suo di filmato: “Ciao Maria, ciao ragazzi, vi mando un saluto, vi seguo. Ho sentito le canzoni di Emma e di Carmen, sono bravissime tutte e due, ma tifo per Emma“.

Amici 17: Carmen Ferreri sostenuta da Federica Pellegrini e Salvatore Esposito

Anche Carmen Ferreri, però, ha i suoi fan versione VIP. Sui social di Amici 17, infatti, hanno fatto capolino pure i video-endorsement di Federica Pellegrini e Salvatore Esposito. Questa la presa di posizione della nuotatrice a sostegno della concorrente dei Blu: “Per quanto riguarda Emma e Carmen, un in bocca al lupo assoluto a tutte e due. Certo, poi c’è una preferenza: io tifo per Carmen, quindi in bocca al lupo, metticela tutta. Ciao“. A far eco alle dichiarazioni della Pellegrini ci ha poi pensato anche l’attore di Gomorra che ha così fatto sapere: “Ciao ragazzi, ciao Maria, ciao a tutti i giudici e i professori. Vi seguo tanto e faccio il tifo per tutti voi, ma oggi voglio fare il tifo soprattutto per Carmen. Voglio mandarle un bacio grandissimo. E voi lì in studio m’arraccumann: stat’ senza pensieri. Ciao“.

La sfida tra Emma e Carmen si fa social e diventa VIP

Il motivo di tali video? Sui social di Amici 17 Alessia Marcuzzi, Mario Balotelli, Federica Pellegrini e Salvatore Esposito hanno risposto all’invito del programma di inviare dei filmati con la propria preferenza, rispondendo alla domanda “chi vuoi eliminare tra Emma e Carmen?”, dopo che nel quinto serale il prof. di canto Rudy Zerbi ha proposto di “rinviare” il verdetto legato alla sfida tra le due cantanti, verdetto che molto probabilmente ci sarà nel nuovo appuntamento di sabato 12 maggio 2018.