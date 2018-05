Maria De Filippi chiude in anticipo il sesto serale di Amici 2018

E chi se lo aspettava? A sorpresa Maria De Filippi chiude in anticipo il sesto serale di Amici 2018. Arrivata la mezzanotte (minuto più, minuto meno) la conduttrice annuncia in diretta su Canale5 che l’appuntamento col talent termina lì. Dopo tante serate finite a notte fonda, quasi non ci si crede. Ma è la verità. La presentatrice del “Biscione”, in controtendenza rispetto alle precedenti puntate del programma, sceglie di salutare i telespettatori prima del solito. Pochi minuti dopo, va in onda la “buonanotte di Amici” che equivale ad una novità: il live dalle casette, con sorpresa per Biondo e Carmen (per lui c’è la sorella, per lei la madre al telefono) e visita di Alessandra Celentano e Giusy Ferreri.

Amici 17 Serale: perché la sesta puntata ha chiuso prima del solito

Su Canale5, Maria De Filippi non spiega chiaramente perché la sesta puntata di Amici 17 Serale chiude prima del solito. Nei momenti finali dell’ultima diretta di sabato, però, la De Filippi motiva con queste parole la chiusura anticipata dello show: “Perché siamo tutti italiani“, dice. Poco prima, la conduttrice fa anche quest’annuncio: “La trasmissione non finirà ad orari notturni. Ci sono tante cose da vedere“. Frasi, in cui qualcuno riconosce la scelta del programma di consentire a tutti di guardare la finalissima dell’Eurovision Song Contest, trasmessa in contemporanea su Rai1 e con protagonisti Ermal Meta e Fabrizio Moro (classificatisi quinti). E’, quindi, questo il più probabile motivo per cui la numero uno di Mediaset avrebbe scelto di chiudere prima lo spettacolo, anche se solo per questa settimana.

Cos’è successo nella puntata di Amici di sabato 12 maggio 2018

Del resto, Amici si prepara all’ultima “sfida degli ascolti tv” con Ballando con le stelle. Sabato 19 maggio 2018 Milly Carlucci torna su Rai1 per la finalissima della tredicesima edizione. Intanto, nella puntata di sabato 12 maggio sono successe un po’ di cose. Su tutte, la “sospensione” della cosiddetta prima fase su decisione della produzione (per consentire a tutti i concorrenti rimasti in gara di esibirsi), la non eliminazione di Carmen ed Emma (la sfida tra le due si è conclusa con un pareggio ai voti della Commissione Interna, mentre la Ferreri ha anche vinto la serata) e la decisione dei professori di rimandare la proclamazione del vincitore della categoria ballo di 7 giorni, per cui a sfidarsi sono ancora Bryan e Lauren.