Amici, Lauren quarta classificata: gesto d’affetto dai ballerini professionisti

Lauren Celentano quarta classificata ad Amici: ha perso contro Einar Ortiz

Lauren Celentano è la quarta classificata di Amici 17. La ballerina americana è stata battuta dal cantante Einar Ortiz. Una sconfitta che ha lasciato perplessi molti davanti all’immensa bravura di Lauren. Una bravura di cui sono ben coscienti anche i ballerini professionisti del talent show di Maria De Filippi. Appena la conduttrice ha letto il verdetto, Marcello Sacchetta, Elena D’Amario, Andreas Muller, Sebastian Melo Taveira e tutti gli altri del corpo di ballo sono entrati in studio per abbracciare Lauren e portarla in trionfo nonostante la sconfitta. “In nessuna edizione è successa una cosa del genere”, ha confidato stupita la De Filippi. Tra la Celentano e gli altri ballerini si è instaurato un legame profondo e importante che continuerà il prossimo anno. Nonostante il quarto posto, a Lauren è stato offerto un contratto per lavorare come professionista nella Scuola di Amici. Senza dimenticare che la giovane ha già vinto qualche puntata fa il circuito danza del programma.