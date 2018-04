Amaurys Perez rivede il fratello: Mara Venier in lacrime

Isola dei Famosi, Amaurys Perez: l’incontro con il fratello fa piangere Mara Venier

Per questa semifinale, gli autori dell’Isola dei Famosi hanno voluto regalare una dolce sorpresa al primo finalista, Amaurys Perez. Il noto pallanuotista si trova in Italia da ormai moltissimi anni, ma il suo paese natale è la bellissima Cuba. Il naufrago è riuscito a raggiungere l’Italia anche e soprattutto grazie all’aiuto di suo fratello maggiore, Antonio. I due non si vedevano da ben quattro anni e questo ha fatto sì che il loro incontro in Honduras regalasse un momento davvero emozionante a tutti noi telespettatori e non solo. Anche Mara Venier è finita in lacrime di fronte all’abbraccio dei due uomini. Perez si è visto protagonista di una specie di caccia al tesoro che lo hanno portato ad incontrare, tappa dopo tappa, il suo amato.

Amaurys Perez incontra suo fratello Antonio: Maria Venier emozionata

Amaurys Perez non vedeva suo fratello Antonio da quattro anni. Girandosi verso il mare, il naufrago dell’Isola dei Famosi ha visto arrivare a nuoto il suo amato. Nuotando uno verso l’altro, i due si sono lasciati andare ad un lunghissimo e fortissimo abbraccio. Come ha raccontato Alessia Marcuzzi avrebbero dovuto incontrarsi già diverso tempo fa, ma l’improvvisa partenza di Perez per l’Honduras ha fatto saltare il tutto. In studio erano tutti visibilmente emozionati, Mara Venier in primis. Anche la moglie di Amaurys ha preso la parola per spiegare meglio il rapporto di suo marito con il fratello.

Mara Venier piange per l’incontro tra Amaurys e suo fratello

Angela Rende ha rivelato che suo marito e Antonio sono molto uniti e si sentono ogni giorno. I due condividono la stessa passione per la pallanuoto e rivederle insieme è stata una grande emozione anche per lei. Senza dubbio, Perez recupererà il tempo perso con i suoi amati non appena rientrerà in Italia. Ancora una volta, l’Isola è riuscita a regalare una gran bella storia e una forte emozione!