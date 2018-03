Amaurys Pérez perde le staffe all’Isola dei Famosi: sfiorata la rissa

Isola dei Famosi, Amaurys Pérez perde le staffe: sfiorata la rissa con Simone Barbato

Sempre più tesi sono i nervi dei naufraghi all’Isola dei Famosi adesso che il reality è quasi giunto alla fine. A perdere la pazienza oggi, come mostrato durante il day time, è stato proprio Amaurys Pérez. Lo sportivo, infatti, dopo essere tornato da un’esplorazione si è mostrato insofferente nei confronti di Francesca Cipriani e Simone Barbato. Il motivo? I due, dopo aver cucinato, non hanno pulito la pentola dove era stato cotto il riso, lasciandola sporca sulla brace. Le giustificazioni date da Francesca Cipriani prima hanno infastidito molto Amaurys ma a fargli perdere le staffe, dopo, è stato solo Simone Barbato. Le accuse dell’ex Mimo di Avanti un Altro, infatti, hanno letteralmente mandato in escandescenze lo sportivo che, per questo motivo, è stato invitato a calcarsi dai naufraghi presenti in spiaggia.

Isola dei Famosi, Amaurys Pérez contro Simone Barbato: “Sei maligno!”

Chiamata in causa Francesca Cipriani ha semplicemente detto ad Amaurys di aver capito male. Lei, a quanto pare, non si era accorta di aver lasciato la pentola sporca tra i piedi, semplicemente perché pensava che qualcun altro l’avesse già pulita. Se questo scambio acceso di opinioni ha fin da subito infastidito Amaurys Pérez, quello che poi lo ha mandato su tutte le furie, di fatto, è stato l’atteggiamento di Simone Barbato. “Non puoi dire con arroganza: pulite quelle pentole!” ha infatti detto Simone allo sportivo. Una affermazione che, però, ha molto innervosito Amaurys, alzando decisamente i toni della discussione. “Non puoi aspettare che arrivino le telecamere per dire queste cose” ha urlato Pérez in faccia al naufrago “Sei un maligno!”.

Isola dei Famosi, le accuse di Amaurys a Simone Barbato: “Sei un opportunista… un calcolatore!”

L’invito ad abbassare i toni rivoltogli dagli altri naufraghi non è bastato a far calmare Amaurys Pérez che, decisamente adirato, ha continuato ad urlare a Simone: “Sei un opportunista… un calcolatore! Con me hai chiuso!”. L’atteggiamento di Amaurys, però, non ha intimorito Simone Barbato che, guardando in faccia il suo rivale, ha chiesto provocatoriamente: “Mi vuoi picchiare?”. La risposta di Amaurys? Secca e senza peli sulla lingua: “Tu sei malato!” ha risposto quest’ultimo, accusando Simone di volerlo istigare. Barbato è uno dei nominati di questa settimana, questa discussione lo metterà in cattiva luce o, al contrario, gli farà acquistare consensi tra il pubblico? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare stasera gli esiti della nomination.