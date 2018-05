Alessia Prete dopo l’incontro con la madre al Grande Fratello: la concorrente si sfoga con le altre ragazze

Ieri sera il Grande Fratello ha dato la possibilità ad Alessia Prete di rivedere sua madre. Chi segue il GF lo sa quale sono state fino ad oggi le paure della concorrente in merito alla sua relazione con Matteo Gentili (nata sotto l’occhio vigile delle telecamere). La sorpresa di ieri, infatti sarebbe dovuta servire a calmare la ragazza e a tranquillizzarla ma, stando alle sue ultime dichiarazioni, avrebbe avuto l’effetto opposto. Alessia infatti stamattina ha dichiarato di essere rimasta delusa dalla madre. Il motivo? Anche questa volta, spiega lei, la madre non avrebbe perso occasione per rimproverarla.

Alessia Prete dopo l’incontro con la madre al GF: “Mi sono sentita nuovamente rimproverata”

“Invece che dirmi ‘Ale ormai è finita questa esperienza, vivitela’ Mi sono sentita nuovamente rimproverata” ha confidato Alessia a Veronica e Lucia durante la colazione “Qui dentro io ho dimostrato di essere una persona che prima di agire ragiona. Ho fatto del male a qualcuno?”. In merito alla storia con Matteo e alla reazione di sua madre al riguardo, inoltre, la concorrente ha aggiunto: “Sono sicura che lei si sia fatta influenzare dall’esterno”. Per questo motivo, infatti, Alessia ha ammesso di essere ancora molto preoccupata. La reazione che potrebbero avere i suoi genitori dopo la sua uscita dal reality? “Io gliel’ho detto ieri e Matteo, quando arrivo la prima volta a casa deve esserci lui” ha dichiarato lei “Perché se io arrivo da sola mi mangiano”.

Matteo Gentili chiude definitivamente con Paola Di Benedetto e Francesco Monte: la decisione presa al Grande Fratello

Matteo Gentili e Alessia Prete ieri sera sono stati anche i protagonisti di un altro momento dedicato a loro durante la diretta. Ai due concorrenti sono stati mostrati alcuni articoli riguardanti Francesco Monte ed è stato chiesto loro se fossero interessati a leggerli. Di quello che l”ex tronista ha detto sul suo conto però Gentili non è ha voluto sapere, questo per dimostrare una volta per tutte di aver archiviato per sempre il capitolo Paola Di Benedetto.