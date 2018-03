Alessia Marcuzzi si svela, i look dell’Isola: curiosi dettagli

Alessia Marcuzzi, tutto sui look scelti per l’Isola dei Famosi: i dettagli

Alessia Marcuzzi ama la moda e questo non era certo un segreto. La bellissima conduttrice le tendenze le crea, non le segue. I fan della donna sono sempre ben attenti a ciò che indossa la loro beniamina. Per questa nuova edizione dell’Isola de Famosi, l’energica bionda ha scelto outfit che potessero essere più o meno alla portata di tutti. Prima dell’inizio del reality-show aveva infatti dichiarato di voler portare in studio un tocco vintage, rivisitandolo poi con capi nuovi. Nel corso delle varie puntate, la Marcuzzi ha infatti accostato indumenti già usati in passato a qualcosa di nuovo e frizzante. Sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni scopriamo quali sono i segreti di moda della bella Alessia.

Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: ecco come sceglie il look da indossare in studio

Alessia Marcuzzi si diverte davvero molto nello scegliere l’outfit più adatto per le dirette dell’Isola dei Famosi. In ogni puntata, la conduttrice cerca di sorprendere i suoi telespettatori con look inaspettati e soprattutto innovativi. “Quando le donne non sanno cosa mettere, frugano nell’armadio e mescolano i pezzi. Non si usa molto mettere cose vecchie, invece io voglio dimostrare che rivisitare è divertente. Per esempio, il monospalla che avevo nella sesta puntata era un mini abito che, abbinato ai pantaloni di pelle, è diventato un’altra cosa…. Puoi fare quello che vuoi con la moda!” Nel corso della prossima diretta, la Marcuzzi vuole tornare a sorprendere il pubblico con un outfit inaspettato. “Mi piacerebbe mettere la cravatta e una giacca scura da uomo. Potrei rubarle a mio marito. Magari abbinate a una minigonna. Anzi, sa cosa le dico? Quasi quasi lo faccio davvero!”

Alessia Marcuzzi e la passione per la moda: ecco come è nata

In ogni caso, Alessia precisa nel dire che in passato non era una grande modaiola. “Sono sempre stata un maschiaccio. Da piccola m chiamavano Lady Oscar. [….] A 16 anni ho cominciato ad avere un fisico prorompente. A 18 ho scoperto che la mia fisicità faceva un certo effetto e ho cominciato a vestirmi con abiti aderenti. […] Non ero me stessa, non mi ritrovavo nei panni della bionda prorompente, ero goffa. Così, dopo la nascita di Tommaso, ho cambiato rotta.”