Alessia Marcuzzi torna a parlare del canna-gate: la frecciatina alle colleghe che in TV l’hanno criticata

L’Isola dei Famosi è finita da mesi per Alessia Marcuzzi ma lo scandalo canna – gate che ha coinvolto questa edizione continua ad essere ancora uno degli argomenti più gettonati. In un’intervista rilasciata dalla Marcuzzi al settimanale Oggi, infatti, della vicenda la conduttrice è tornata a parlare. Quest’ultima, nello specifico, ha spiegato ancora una volta la sua posizione, tirando in ballo anche alcune sue colleghe che durante l’Isola dei Famosi non le hanno certo risparmiato critiche. Un atteggiamento questo che non è piaciuto alla Marcuzzi la quale, tuttavia, non è rimasta sorpresa della cosa.

Alessia Marcuzzi dopo il canna-gate: gli attacchi delle mie colleghe? “Sapevo chi ne avrebbe approfittato”

Come ha reagito Alessia Marcuzzi quando, oltre il web, a scagliarsi contro di lei è stata anche qualche sua collega di rete? A questa domanda la conduttrice ha risposto prima sorridendo e poi, con chiarezza, ha dichiarato: “Ciò che posso dirle e che certi attacchi non mi hanno né stupito né ferito. Conosco il mondo e sapevo perfettamente chi avrebbe approfittato di certe situazioni e chi no”. Il canna gate? “Ormai è acqua passata” ha poi aggiunto la stessa “Ho messo un punto definitivo a quelle vicende”.

Alessia Marcuzzi: oltre le critiche la solidarietà di alcune colleghe e l’affetto del pubblico

Mentre sui social gli haters la prendevano di mira, le donne incontrate per strada e le sue amiche (tra cui anche tante altre colleghe) hanno molto aiutato Alessia Marcuzzi a superare a mettere un punto definitivo sullo scandalo canna – gate. “Molte colleghe mi hanno trasmesso grande forza e fatto sentire la loro vicinanza” ha dichiarato a tal proposito la Marcuzzi a Oggi “E poi l’esperienza più bella è stata quella confrontarmi con l’amore della gente, di quelle donne comuni che mi incontravano per strada infondendomi tanto coraggio”.