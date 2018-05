Belen non condurrà il programma sui mondiali con Savino: al suo posto è stata scelta Alessia Marcuzzi

Il sogno di Belen di condurre un programma tutto suo sembra destinato a rimanere ancora nel cassetto. La showgirl argentina, infatti, pare che non sia più in lizza per la conduzione del programma sui mondiali insieme a Savino. Al suo posto, secondo il settimanale Oggi, sarebbe stata scelta proprio Alessia Marcuzzi. Dopo l’Isola dei Famosi la conduttrice dovrebbe ritornare a Mediaset per questo suo nuovo progetto televisivo, prendendo quindi il posto della Rodriguez. L’ex moglie di Stefano De Martino l’avrà presa bene?

Alessia Marcuzzi torna come conduttrice a Mediaset: dopo l’Isola dei Famosi un altro programma per lei

Secondo quanto scritto nella rubrica Pillole di Gossip del settimanale Oggi, “Alessia Marcuzzi si prepara a tornare in TV a pochi mesi dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi”. Il programma che le sarebbe stato affidato? A quanto pare la Marcuzzi “Condurrà insieme a Savino la trasmissione sui mondiali di calcio in onda per la prima volta su Canale 5”. E Belen Rodriguez? Non si era detto che sarebbe stata lei ad affiancare il Nicola Savino in questa trasmissione? Ebbene, ad oggi, pare proprio che l’argentina sia stata tagliata fuori dal progetto. La rete, infatti, sembrerebbe aver preferito Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez al centro del gossip: l’incontro con Corona e lo scontro con i paparazzi

Pur non andando in TV Belen Rodriguez riesce comunque a far parlare di sé sui giornali. Dopo l’incontro con Fabrizio Corona e la sfuriata contro i paparazzi infatti i giornali e i siti di gossip hanno tutti gli occhi puntati su di lei. A fare notizia però al momento è solo la sua vita privata mentre quella professionale, purtroppo per Belen, al momento sembra aver segnato un’altra battuta d’arresto. Dopo il Grande Fratello è sfumata anche la possibilità di condurre la trasmissione sui mondiali insieme a Savino, arriverà prima o poi l’occasione giusta per la Rodriguez? Staremo a vedere.