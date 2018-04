Alessia Mancini piange a Verissimo: il ricordo che oggi la fa soffrire

By

Alessia Mancini in lacrime a Verissimo: il dolore dopo la separazione dei genitori

Nella puntata di oggi di Verissimo Alessia Mancini è stata invitata da Silvia Toffanin a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi e dei rapporti con la sua famiglia. Durante l’intervista la conduttrice ha anche chiesto all’ex naufraga di raccontare il rapporto con i suoi genitori. Quello che più ha fatto soffrire Alessia Mancini, da adulta, è stato dover fare i conti con i sentimenti contrastanti provati dopo la loro separazione. Un momento difficile della sua vita che, ancora oggi, molto la fa soffrire. Al sol pensiero, infatti, Alessia Mancini a stento riesce a trattenere le lacrime.

Alessia Mancini a Verissimo: il rapporto con i suoi genitori

Alessia Mancini all’Isola dei Famosi si è contraddistinta anche e soprattutto per il suo carattere combattivo. Un lato della sua personalità che, spiega lei, ha sviluppato grazie all’educazione datale da sua madre. Una donna che per lei ha sempre pretesto il meglio e che, quindi, l’ha sempre spinta ad impegnarsi tanto e con tutte le sue forze nella vita. Quando sua madre è rimasta incinta, racconta Alessia Mancini, era una ragazza molto giovane e così anche suo padre. Entrambi, però, hanno cercato di prendersi le loro responsabilità, riuscendo sempre anon far mancare mai niente alla Mancini.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: amore a gonfie vele dopo l’Isola dei Famosi

Alessia Mancini ha ribadito ai microfoni di Verissimo di essere una mamma felice e una moglie molto innamorata. Le cose tra lei e Flavio Montrucchio vanno a gonfie vele e, al momento, la stessa è pronta a scongiurare ogni rischio di rottura o separazione. Questo, ha spiegato poi lei, molto la tranquillizza, perché mai vorrebbe far vivere ai suoi figli quello che lei ha provato con la separazione dei suoi genitori.