Alessia Mancini piange disperata all’Isola dei Famosi: le manca sua figlia

Alessia Mancini piange all’Isola dei Famosi: in lacrime perché sente la mancanza della figlia

Alessia Mancini si è sicuramente contraddistinta per essere uno dei naufraghi più combattivi dell’Isola dei Famosi quest’anno. Non ha peli sulla lingua e questo, spesso, la porta a scontrarsi con gli altri. Oggi, però, durante il day time è emerso un lato malinconico della Mancini. Questa, infatti in lacrime ha confidato a Bianca Atzei di sentire molto la mancanza della figlia. A scatenare il pianto dell’ex letterina un evento, ovvero: il compleanno della bambina. Non essere a casa durante questo avvenimento speciale l’ha fatta sentire particolarmente sola e così, non riuscendo a trattenere a stento le lacrime, si è lasciata andare in un lungo sfogo.

Alessia Mancini in lacrime all’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo

Con Bianca Atzei Alessia Mancini ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere oggi sull’argomento. Alla sua amica, infatti, ha confessato di sentire molto la mancanza della figlia. “Voglio la mia bimba” ha sussurrato la Mancini a Bianca. Subito dopo, la stessa, è scoppiata a piangere. A tirarla su solo il pensiero di una possibile sorpresa. La produzione, per sopperire questa mancanza, potrebbe fare questo regalo alla naufraga lunedì sera. A suggerire questa eventualità è stata proprio la Atzei e, chissà, magari questo desiderio potrebbe avverarsi.

Isola dei Famosi: i nominati di questa settimana

Alessia Mancini fino ad ora non ha mai mostrato segni di cedimento all’Isola dei Famosi eppure, oggi, la malinconia ha avuto la meglio sulla naufraga. Questa settimana l’ex letterina è finita in nomination insieme a Simone Barbato e Rosa Perrotta e forse, dopo questo momento di tristezza, il pubblico potrebbe decidere di mandarla dai suoi familiari il prossimo lunedì. Ad onor del vero, però, molti sono quelli che sui social continuano a fare il tipo per Alessia Mancini. Il rischio eliminazione, dunque, è davvero basso.