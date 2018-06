Alessia Macari e Kragl, matrimonio rimandato: non si sposano più nel 2018

Quando si sposano Alessia Macari e Oliver Kragl? Il matrimonio non sarà nel 2018

Dopo la romantica proposta di matrimonio avvenuta lo scorso autunno, sono in molti ad aspettare le nozze di Alessia Macari e Oliver Kragl. Ma l’evento non è stato ancora fissato: ergo, i due non si sposeranno entro la fine del 2018, come previsto un po’ da tutti. A farlo sapere è stata la Ciociara in un’intervista rilasciata al settimanale Sono. Nessuna data è stata ancora fissata così come i preparativi per le nozze non sono proprio cominciati. Dunque i due si sono lasciati? No, ma vogliono fare le cose con calma e precisione. “Non abbiamo ancora deciso la data, sicuramente non sarà quest’anno. La sua proposta è stata del tutto inaspettata e non abbiamo ancora organizzato nulla. Sono giovane. Vorrei aspettare un po’. Ci sono tante altre esperienze che vorrei fare per la mia carriera, prima di sposarmi e fare dei figli”, ha detto la vincitrice del Grande Fratello Vip.

Alessia Macari vuole pensare al lavoro ma non lascia Kragl

“Sto lavorando su un nuovo disco. Vorrei fare musica come Beyoncé, unendo canto e ballo. E poi tornerò per il torneo di Tale e Quale Show“, ha spiegato Alessia Macari. Anche se per il momento vuole dedicarsi al lavoro, l’italo-irlandese non lascia il suo Oliver Kragl. Non a caso per amore la Ciociara si è trasferita a Foggia, dove il compagno tedesco gioca come difensore nell’omonima squadra calcistica. I due convivono e sono molto uniti ma non è ancora arrivato il momento di diventare ufficialmente marito e moglie.

Alessia Macari innamorata e in carriera dopo il Grande Fratello

“Vorrei partecipare a un programma di calcio. Il mio italiano non è proprio al top ma visto che ci sono tante altre showgirl che lo fanno, penso proprio che potrei riuscirci anche io”, ha confidato Alessia Macari.