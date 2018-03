Alessandro Cattelan resta a SKY: “Sarò il protagonista di una nuova serie TV”

Sky, Cattelan presto in una nuova serie TV: sarà una sitcom

Alessandro Cattelan resta a Sky e sogna anche in grande. Il conduttore tv ha parlato dei suoi nuovi progetti in una recente intervista pubblicata da La Stampa in data mercoledì 29 marzo 2018. Al noto quotidiano, il presentatore di X Factor ha annunciato una “sorpresa” che presto lo vedrà coinvolto in prima persona: “Stiamo scrivendo una serie TV per Sky. E’ una sitcom. Io ne sarò il protagonista“. Lo ha detto Cattelan, anche precisando che “l’ambientazione è una bellissima idea“, ma che non vuole rivelarla perché “poi ce la rubano“. Queste, in buona sostanza, le primissime anticipazioni sulla serie-novità di SKY, per cui però, come conferma lo stesso Cattelan, “il cast non è stato ancora definito, così come una data per la messa in onda“.

Alessandro Cattelan: “A Sky sto bene, è il posto in cui posso fare meglio il late show”

Una notizia, quella di Alessandro Cattelan attore protagonista della nuova serie TV di Sky, che autentica anche la fedeltà del conduttore alle reti “paradisiache” della pay tv. Ecco, infatti, cos’ha detto il conduttore a proposito del suo attuale rapporto col gruppo televisivo fondato da Murdoch: “Io qui sto bene, anche se mi è capito di valutare altre offerte. (…) Per adesso Sky è il posto in cui posso sviluppare meglio le mie idee. Posso continuare a fare l’unica cosa che mi è sempre interessato fare, il “late show”. Dipendesse da me lo farei per tutta la vita“. Un rapporto lavorativo, quello con Sky, che è iniziato nel 2011 con il passaggio di X Factor a Sky Uno e che, dal 2014 ad oggi, si è anche consolidato grazie alla nuova avventura di E poi c’è Cattelan.

E poi c’è Cattelan avrà una nuova edizione: l’ospite da sogno è Paul McCartney

Del resto, rimanendo a SKY il conduttore rifarà certamente E poi c’è Cattelan anche il prossimo anno. Intanto, stasera, giovedì 29 marzo 2018, in seconda serata su Sky Uno, si chiuderà la fortunata edizione 2018 della trasmissione, con ospiti Andrea Pirlo e Calcutta che canta “Pesto”. “Questa – ha commentato soddisfatto Cattelan a La Stampa – è stata per noi l’edizione dello sviluppo e tale sarà anche la prossima”, per cui il sogno, ha anche confessato il conduttore, è quello di voler aver come super ospite nientedimeno che il cantautore nato a Liverpool, “Paul McCartney“. Ce la farà?