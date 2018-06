Alessandro Canino a Ora o mai più: gaffe di Loredana Bertè e Patty Pravo

Ora o mai più: Loredana Bertè e Patty Pravo dimenticano il nome di Alessandro Canino

Gaffe di Loredana Bertè e Patty Pravo a Ora o mai più. Le due cantanti non hanno riconosciuto uno dei concorrenti in gara nel nuovo programma di Amadesu: Alessandro Canino. Non solo, hanno dimenticato completamente il nome del cantante di Brutta anche durante la serata, dopo che la presentazione di Alessandro era già avvenuta. “Come ti chiami?”, ha chiesto Loredana appena ha conosciuto Canino, con il quale ha dovuto duettare. La Bertè non ha poi nascosto qualche perplessità nel gareggiare proprio con Alessandro ma alla fine il duetto di Dedicato è riuscita a convincerla. Al momento della votazione pure Patty ha dimenticato il nome del giovane. “E il ragazzo, scusate, non ricordo il nome…”, ha confidato la civetta di Venezia. Un atteggiamento, quello della Pravo e della Bertè, che ha infastidito più di qualche telespettatore.

Il web critica Loredana Bertè e Patty Pravo a Ora o mai più

“Loredana Bertè: “E tu chi sei? Non ti conosco”. Patty Pravo: “Non ricordo il tuo nome”. Povero Canino nessuno se lo ricorda”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Comunque la Bertè si è comportata da cafona con Canino, zero umiltà! Invece Orietta sempre una signora, la migliore fra i giudici!”, ha attaccato qualcun altro.

“Ma è contro Canino? Sia la Berte sia la Pravo non ricordano il nome di Canino… É una trasmissione, siete i giudici ora non sapete i nomi dei concorrenti che dovete giudicare? Dai su!”, ha cinguettato un altro telespettatore di Ora o mai più.

C’è chi invece ha provato a difendere Loredana e Patty Pravo: “Vi accanite contro la Bertè e Pravo per non sapere chi sia Alessandro Canino e poi siete i primi che quando escono i nomi dei Big di Sanremo dite MA CHI? E QUESTI SONO BIG?”.

La reazione di Alessandro Canino alla gaffe di Bertè e Pravo

La reazione di Alessandro Canino? Il sorriso. Il cantante di Brutta non è parso arrabbiato per la situazione ma è rimasto cordiale e gentile nei confronti di Loredana Bertè e Patty Pravo.