Alessandra Amoroso a Verissimo: “Questo 2018 è iniziato un po’ male”

La cantante Alessandra Amoroso parla del suo inizio 2018 in una nuova intervista a Verissimo

“Questo 2018 è iniziato un po’ male“. A rivelarlo in una nuova intervista a Verissimo è Alessandra Amoroso. “Mia nonna – ha infatti detto la cantante salentina, durante le registrazioni della puntata, in onda sabato 24 marzo 2018 nel pomeriggio di Canale5 -, a causa di una malattia, non c’è più e poi se ne è andato via anche il mio cane che per me era un amico, un figlio, un fratello“. La vincitrice di Amici 2009 parla così della scomparsa dei suo affetti più cari, nella nuova “chiacchierata” fatta negli studi TV di Cologno Monzese; un inedito faccia a faccia con la conduttrice Mediaset Silvia Toffanin, insieme alla quale l’apprezzata artista originaria della Puglia festeggerà sul piccolo schermo i suoi primi dieci anni di carriera da interprete della musica italiana.

Alessandra Amoroso a Verissimo 2018: “Volevo fare la cantante, non avere successo”

“Adesso – ha anche fatto sapere Alessandra Amoroso intervistata a Verissimo 2018 – sto iniziando a godermi quello che faccio“, anche perché, come preciserà l’artista sabato in TV, “io non voglio avere l’immagine della star” ed “è stato difficile ammettere che questa vita fosse la mia“. Il motivo? “Da commessa – ha quindi ricordato lei stessa durante le riprese della trasmissione – mi sono ritrovata improvvisamente a fare la cantante e non mi sentivo una cantante!“. Per il resto, a suscitare interesse nella nuova intervista di Verissimo ad Alessandra Amoroso, in onda domani, sabato 24 marzo 2018, sarà anche il modo con cui la cantante parlerà in prima persona del suo percorso artistico, iniziato ormai anni fa grazie ad un talent show televisivo e proseguito fino ad oggi, tra album di successo e rare ospitate televisive. “Volevo fare la cantante, non avere successo“, queste in conclusione le parole che la famosissima interprete di canzoni come “Vivere a colori” pronuncerà questo sabato nel pomeriggio tv di Canale5.