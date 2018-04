Alessandra Amoroso torna ad Amici: il gesto di Emma prima della puntata

Amici, Alessandra Amoroso fa parte della commissione esterna: il messaggio di Emma Marrone

Alessandra Amoroso è tornata ad Amici. Dopo aver rifiutato per anni di indossare i panni del Coach, la cantante pugliese ha accettato di entrare nella Commissione Esterna della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Un ruolo decisamente più consono al temperamento di Sandrina, che da sempre si contraddistingue per la sua umiltà. A pochi minuti dalla prima puntata della nuova edizione del programma, Alessandra ha ricevuto l’in bocca al lupo dell’amica e collega Emma Marrone. Quest’ultima per un lungo periodo ha coperto il ruolo di Direttore Artistico del talent show e quest’anno è la prima volta che non è nel cast del format. La Brown ha preferito dare la priorità alla musica: in queste settimane sta infatti preparando il nuovo tour che partirà a maggio.

Il dolce pensiero di Emma Marrone per Alessandra Amoroso

Poco prima della diretta della prima puntata di Amici 17, Emma Marrone ha fatto recapitare un bel mazzo di fiori nel camerino di Alessandra Amoroso. E sul bigliettino ha scritto: “Tanta me..a e sorridi che sei bellissima”. La replica dell’interprete di Vivere a colori non si è fatta attendere: su Instagram Alessandra ha ringraziato e ha fatto sapere di voler molto bene a Emma. Dunque, nonostante i gossip e le malelingue, l’amicizia tra Emma e Alessandra è più che mai solida.

Alessandra Amoroso resterà ad Amici solo per 4 puntate?

Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, Alessandra Amoroso farà parte della Commissione Esterna solo per quattro puntate. Al momento però né la cantante né la produzione hanno confermato l’indiscrezione.