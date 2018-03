Alena Seredova intervista settimanale Chi: le nuove dichiarazioni su Buffon e il nuovo fidanzato Alessandro Nasi

Alena Seredova è tornata a parlare della separazione dall’ex marito Gigi Buffon. Una separazione che ha fatto soffrire parecchio la showgirl di origine ceca e che ha visto il coinvolgimento di una terza persona, la giornalista sportiva Ilaria D’Amico oggi attuale compagna del calciatore nonché mamma del suo terzo figlio, Leopoldo. Alena non ha molto apprezzato il modo in cui il portiere della Juventus ha scelto di chiudere il loro matrimonio, tanto che la Seredova ha dichiarato: “Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino. Ma certi cambiamenti, anche se traumatici, servono”.

Alena Seredova non vuole sposare il nuovo fidanzato Alessandro Nasi

“La maturità aiuta a capire che, nella vita, è facile avere momenti in cui pensi che sia per sempre, ma poi ti rendi conto che quella promessa non ha valore” ha aggiunto Alena Seredova, giunta alla soglia dei 40 anni. Un’età forse troppo tardiva per l’ex modella per un secondo matrimonio e un altro figlio. “Parlare di matrimonio e di figli a 40 anni mi sembra quasi una barzelletta, io penso che nella vita la mia priorità siano sempre stati i miei bambini e ho cercato di difendere in ogni modo la loro serenità e il nostro equilibrio. Solo una mamma, e non tutte lo fanno, si rende conto di quanto certi cambiamenti possano essere traumatici e sconvolgenti per la vita dei figli” ha spiegato l’ex signora Buffon a proposito del nuovo fidanzato Alessandro Nasi.

Le parole di Alena Seredova sul nuovo fidanzato Alessandro Nasi

Nonostante non sia interessata al matrimonio e ad allargare la famiglia, Alena non ha potuto fare a meno di elogiare il compagno Alessandro Nasi, che ha saputo rispettare l’esigenze e la sofferenza della showgirl, che da Buffon ha avuto due figli. “L’intelligenza del mio compagno non è da sottovalutare sotto nessun punto di vista: ha saputo entrare in punta di piedi nella nostra vita, la mia e quella dei miei figli, sapendo che il nostro nucleo era fragile e lui, anziché sconvolgerlo, ci ha aiutato a renderlo più forte. Lo trovo non solo un comportamento intelligente, ma anche un gesto d’amore non da poco. In questi anni Alessandro ha partecipato alla nostra vita e non è facile per un uomo esserci sempre con il sorriso e farti stare bene. Non era scontato perché un altro, in certi frangenti, sarebbe scappato. Lui è rimasto” ha puntualizzato Alena Seredova.