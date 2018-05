Alena Seredova contro Buffon e D’Amico: le ultime dichiarazioni

Alena Seredova: “Adesso tornerò a tifare Juve con più forza”

Ultima partita con la Juventus per Gigi Buffon. L’amatissimo portiere dice addio alla sua squadra provocando la tristezza di tutti i suoi tifosi e di tutta la gente che ama il calcio. Ma non tutti i tifosi della Juventus sono poi così tristi tristi. In particolare una. Parliamo di Alena Seredova. La quarantenne showgirl ceca ed ex moglie di Buffon è stata ospite a Matrix Chiambretti. Nello studio, la Seredova, è stata accolta con una sua foto con la maglietta di Gigi Buffon. Chiaramente nel programma si è parlato dell’addio del capitano e Alena Seredova, tifosa della Juventus, ha affermato: “Adesso tornerò a tifare Juve con più forza”.

Alena Seredova parla di come ha scoperto il tradimento di Buffon

Ospite da Matrix Chiambretti, Alena Seredova racconta anche del momento in cui ha scoperto il tradimento di Gigi Buffon. “L’ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Meno male che non ho fatto un incidente” afferma una Seredova in versione ironica. Poi la showgirl fa riferimento all’intervista che l’ex marito ha fatto da Maurizio Costanzo: “Parla di me con molta freddezza, dopo tutto ciò che c’è stato tra noi mi sarei aspettata una considerazione diversa”.

Alena Seredova parla di Ilaria D’Amico: “Non c’è alcun rapporto”

Adesso il campione Gigi Buffon è impegnato sentimentalmente con Ilaria D’Amico, conduttrice televisiva e giornalista sportiva. Alena Seredova ha delle parole anche per la D’Amico. La showgirl ceca afferma: “Con la D’Amico non c’è alcun rapporto”.